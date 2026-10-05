Terracina, anziana pronta a consegnare tutto l’oro a un falso carabiniere: salvata in extremis

Stava per uscire di casa con una busta contenente tutto l’oro in suo possesso, convinta di doverlo consegnare a una pattuglia delle forze dell’ordine. A fermare il raggiro, a Terracina, è stato l’intervento della Polizia di Stato, che il 29 settembre ha impedito che un’anziana consegnasse i propri preziosi a persone che, secondo la ricostruzione del Commissariato, si erano presentate telefonicamente come appartenenti alle forze dell’ordine.

Il figlio si presenta in Commissariato

L’episodio ha avuto inizio quando un uomo si è presentato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Terracina, riferendo di essere destinatario di un tentativo di truffa telefonica. Era ancora in linea con gli interlocutori e ha mostrato il cellulare agli agenti, permettendo loro di ricostruire quanto stava accadendo.

I poliziotti hanno ipotizzato che l’allontanamento dell’uomo dalla propria abitazione potesse essere un diversivo per lasciare sola l’anziana madre e portare a termine il raggiro. Per questo sono tornati immediatamente a casa insieme al figlio.

Davanti all’abitazione hanno trovato la donna già sull’uscio, agitata e pronta a uscire con una busta contenente i suoi preziosi.

La telefonata del falso carabiniere

L’anziana ha raccontato agli agenti di aver ricevuto una telefonata da un uomo che si sarebbe qualificato come carabiniere. Con il pretesto di una rapina e della necessità di verificare la provenienza dell’oro, l’interlocutore le avrebbe chiesto di consegnare i preziosi a una presunta pattuglia che l’avrebbe attesa nei pressi di un supermercato.

Per convincerla, secondo quanto riferito dalla Polizia, l’uomo avrebbe anche prospettato il sequestro dell’oro nel caso in cui la donna non avesse seguito le indicazioni ricevute.

L’intervento degli agenti ha consentito di interrompere il tentativo di truffa prima della consegna. La Polizia ha quindi predisposto un servizio di osservazione nel luogo indicato per l’appuntamento, ma nessuno si è presentato.