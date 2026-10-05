Volo FlyDubai, il piano del copilota: «Vendicare Gaza» colpendo l’aeroporto Ben Gurion

Il copilota Hamam al-Hammami avrebbe tentato di far precipitare il volo FlyDubai 1073, con a bordo quasi esclusivamente passeggeri israeliani, per «vendicare Gaza». Durante gli interrogatori, secondo quanto riferito dall’emittente israeliana Channel 12 e ripreso dal Times of Israel, l’uomo avrebbe detto di voler «morire da martire».

Le dichiarazioni e le ipotesi sul movente

La ricostruzione è attribuita ai media israeliani. Channel 12, senza citare fonti per le dichiarazioni di al-Hammami, ha riferito anche che il copilota omanita avrebbe effettuato negli ultimi anni brevi visite in diversi Paesi ostili a Israele.

Un funzionario del Mossad, secondo due fonti citate dall’emittente, avrebbe informato i ministri israeliani che sono in corso verifiche per stabilire se durante quei viaggi l’uomo sia stato reclutato da un individuo o da un’organizzazione. Gli investigatori stanno inoltre esaminando il contenuto del suo cellulare.

Israele non ha ancora stabilito se al-Hammami abbia agito da solo. L’eventuale coinvolgimento di altre persone resta quindi un’ipotesi investigativa, non una conclusione accertata. Le autorità stanno verificando anche il possibile ruolo di individui o organizzazioni incontrati durante i suoi viaggi.

Il piano per colpire l’aeroporto Ben Gurion

Secondo gli inquirenti, il copilota avrebbe progettato di liberarsi del comandante e di mantenere il volo sulla rotta prevista. Dopo aver ottenuto le autorizzazioni per l’atterraggio, avrebbe voluto schiantarsi contro un edificio o un aereo all’aeroporto Ben Gurion.

La manovra sarebbe stata eseguita all’ultimo momento, con l’obiettivo di impedire l’allarme e contrastare il tentativo di fermarlo. Al-Hammami aveva già effettuato più visite all’aeroporto Ben Gurion con voli FlyDubai; durante un viaggio di giugno si sarebbe concentrato sulla raccolta di informazioni e sulla pianificazione dell’attacco.