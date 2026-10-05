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Volo FlyDubai, il piano del copilota: «Vendicare Gaza» colpendo l’aeroporto Ben Gurion
Secondo Channel 12, il copilota omanita Hamam al-Hammami avrebbe pianificato di schiantarsi contro l’aeroporto Ben Gurion per vendicare Gaza.
Il copilota Hamam al-Hammami avrebbe tentato di far precipitare il volo FlyDubai 1073, con a bordo quasi esclusivamente passeggeri israeliani, per «vendicare Gaza». Durante gli interrogatori, secondo quanto riferito dall’emittente israeliana Channel 12 e ripreso dal Times of Israel, l’uomo avrebbe detto di voler «morire da martire».
Le dichiarazioni e le ipotesi sul movente
La ricostruzione è attribuita ai media israeliani. Channel 12, senza citare fonti per le dichiarazioni di al-Hammami, ha riferito anche che il copilota omanita avrebbe effettuato negli ultimi anni brevi visite in diversi Paesi ostili a Israele.
Un funzionario del Mossad, secondo due fonti citate dall’emittente, avrebbe informato i ministri israeliani che sono in corso verifiche per stabilire se durante quei viaggi l’uomo sia stato reclutato da un individuo o da un’organizzazione. Gli investigatori stanno inoltre esaminando il contenuto del suo cellulare.
Israele non ha ancora stabilito se al-Hammami abbia agito da solo. L’eventuale coinvolgimento di altre persone resta quindi un’ipotesi investigativa, non una conclusione accertata. Le autorità stanno verificando anche il possibile ruolo di individui o organizzazioni incontrati durante i suoi viaggi.
Il piano per colpire l’aeroporto Ben Gurion
Secondo gli inquirenti, il copilota avrebbe progettato di liberarsi del comandante e di mantenere il volo sulla rotta prevista. Dopo aver ottenuto le autorizzazioni per l’atterraggio, avrebbe voluto schiantarsi contro un edificio o un aereo all’aeroporto Ben Gurion.
La manovra sarebbe stata eseguita all’ultimo momento, con l’obiettivo di impedire l’allarme e contrastare il tentativo di fermarlo. Al-Hammami aveva già effettuato più visite all’aeroporto Ben Gurion con voli FlyDubai; durante un viaggio di giugno si sarebbe concentrato sulla raccolta di informazioni e sulla pianificazione dell’attacco.
L’attacco sarebbe stato programmato per luglio, ma poi annullato all’ultimo momento perché il copilota era amico di un membro dell’equipaggio. I componenti dello staff sono stati interrogati negli Emirati Arabi Uniti su richiesta di Israele. Gli investigatori hanno concluso che nessuno di loro era coinvolto nel tentativo di far precipitare l’aereo. (fonte: adnkronos)