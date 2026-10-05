Zverev battuto ai quarti di finale a Pechino: Sinner resta numero uno al mondo
Il tennista tedesco eliminato dal torneo. Il campione azzurro ancora infortunato al ginocchio
Jannik Sinner resterà numero 1 del mondo. La sconfitta di Alexander Zverev nei quarti di finale dell’Atp 500 di Pechino per mano di Novak Djokovic, che si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, ha regalato all’azzurro la certezza di restare al primo posto del ranking Atp almeno fino a Vienna, Atp 500 in programma a partire dal 26 ottobre e a cui Sinner arriva da campione in carica. Jannik però è ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi dalla finale di Wimbledon vinta proprio contro Zverev (leggi qui), primo inseguitore del ranking, e non ha ancora confermato la sua presenza in Austria.
Niente sorpasso, Sinner resta numero 1
Alla vigilia dell’inizio del Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre e a cui Sinner ha già dato forfait, Zverev aveva l’occasione di coltivare la speranza di conquistare, per la prima volta in carriera, il primo posto nel ranking Atp. Il sorpasso su Jannik si sarebbe potuto consumare in caso doppio trionfo nello swing asiatico, prima a Pechino e poi proprio a Shanghai, ma la sconfitta contro Djokovic ha rimescolato nuovamente le carte.
(Fonte Adnkronos)
Foto FITP/Italia Team (da Italia Team/Facebook)
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