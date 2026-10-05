Zverev battuto ai quarti di finale a Pechino: Sinner resta numero uno al mondo

Jannik Sinner resterà numero 1 del mondo. La sconfitta di Alexander Zverev nei quarti di finale dell’Atp 500 di Pechino per mano di Novak Djokovic, che si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, ha regalato all’azzurro la certezza di restare al primo posto del ranking Atp almeno fino a Vienna, Atp 500 in programma a partire dal 26 ottobre e a cui Sinner arriva da campione in carica. Jannik però è ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi dalla finale di Wimbledon vinta proprio contro Zverev (leggi qui), primo inseguitore del ranking, e non ha ancora confermato la sua presenza in Austria.