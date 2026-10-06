l'iniziativa
Aggressioni di cani, a Fiumicino scatta la proposta di un referendum per tutelare i residenti
L’iniziativa nata a Focene punta a revisionare il regolamento municipale introducendo controlli rigorosi e arginando l’abbandono di animali a carico del Comune.
Fiumicino, 6 ottobre 2026 – I residenti del comune promuovono un’istanza di referendum consultivo propositivo sulla sicurezza urbana e il benessere animale, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento locale. È in corso la raccolta delle cento firme necessarie per chiedere al Consiglio comunale interventi su sanzioni e aree recintate.
Dalla rete alle piazze del litorale per colmare un vuoto di sicurezza che dura da anni. Un gruppo di cittadini residenti nel quadrante di Focene e in altre aree del territorio ha predisposto una dettagliata relazione illustrativa per promuovere un referendum consultivo propositivo nel Comune di Fiumicino. Il traguardo immediato è raggiungere la soglia delle cento sottoscrizioni di elettori residenti per depositare l’istanza formale, allegando i relativi certificati elettorali. Al centro della mobilitazione vi è la richiesta di fermare la sequenza di attacchi e fughe sul territorio, attraverso un intervento regolamentare che metta al primo posto la salvaguardia delle persone e degli stessi animali d’affezione.
Episodi lesivi sul litorale e l’assenza di multe nei registri comunali
La documentazione alla base del quesito traccia un bilancio allarmante a partire dal 2018. In questi anni, molteplici frazioni urbane e costiere, comprese le spiagge a forte affluenza turistica, hanno registrato incidenti e aggressioni che hanno compromesso la normale fruizione dei luoghi pubblici e la percezione di sicurezza.
A fronte di questi rischi, il comitato promotore mette in rilievo la disapplicazione pratica dei precetti normativi vigenti. I possessori di animali hanno l’obbligo di utilizzare il guinzaglio, di portare sempre con sé la museruola, di provvedere all’identificazione con microchip, di rimuovere le deiezioni e di installare i cartelli di avviso all’esterno delle proprietà private. In presenza di esemplari con tendenza ad attaccare o a mordere, la legge prescrive espressamente l’adozione contemporanea di museruola e guinzaglio. Tuttavia, dai documenti contabili del Comune non risultano incassi derivanti da verbali per omessa custodia o mancata disponibilità della museruola: le sanzioni amministrative accertate dalla polizia locale fanno capo quasi interamente alle violazioni del Codice della Strada.
Il nodo delle aree cani a Focene e il peso economico sui canili
Alla mancata attività sanzionatoria si affianca una carenza strutturale che penalizza le frazioni marittime. Realtà densamente popolate come Focene non dispongono di aree recintate e attrezzate per lo sgambamento dei cani. Questa assenza impedisce una socializzazione controllata e spinge impropriamente i conduttori a servirsi di parchi o zone pubbliche non idonee, aumentando il rischio di contatti pericolosi.
Il testo evidenzia inoltre un fenomeno distorto che si ripercuote sulla spesa pubblica municipale. Quando i veterinari delle autorità sanitarie emettono prescrizioni severe nei confronti di chi gestisce animali morsicatori — imponendo adeguamenti delle recinzioni o polizze assicurative sui danni causati —, alcuni soggetti scelgono la strada della cessione al Comune per sfuggire agli oneri finanziari. L’animale finisce ospitato nei rifugi a carico della spesa pubblica, mentre il precedente detentore può acquistare subito un nuovo cane senza alcuna restrizione o controllo preventivo, alimentando il sovraffollamento dei canili.
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Riferimento normativo: Articolo 7 del Regolamento comunale sulla partecipazione popolare per il referendum consultivo propositivo.
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Requisito formale: Raccolta di 100 firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali di Fiumicino, con delega per il ritiro del certificato.
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Fattore temporale: Continuità di incidenti, fughe e aggressioni canine censiti a partire dall’anno 2018.
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Obblighi prescritti: Guinzaglio, museruola pronta all’uso, doppio dispositivo per esemplari morsicatori, microchip, pulizia suolo e cartello di segnalazione.
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Criticità gestionali: Mancanza di spazi verdi dedicati a Focene e cessioni strategiche agli enti pubblici per evitare adeguamenti e assicurazioni.
Il passaggio consiliare per tutelare i proprietari corretti
La proposta referendaria si propone di sollecitare il Consiglio comunale all’approvazione di un atto generale di indirizzo che aggiorni il Regolamento municipale per la tutela degli animali. L’intento della mobilitazione è tutelare la maggioranza dei possessori che agiscono con senso di responsabilità e richiedono aree sicure, stroncando al contempo le condotte omissive che generano pericoli per la cittadinanza e pesano sui bilanci locali. La raccolta delle cento firme e delle deleghe per i certificati elettorali prosegue sul territorio, con l’obiettivo di formalizzare l’istanza davanti agli organi municipali.