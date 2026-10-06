Aggressioni di cani, a Fiumicino scatta la proposta di un referendum per tutelare i residenti

Fiumicino, 6 ottobre 2026 – I residenti del comune promuovono un’istanza di referendum consultivo propositivo sulla sicurezza urbana e il benessere animale, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento locale. È in corso la raccolta delle cento firme necessarie per chiedere al Consiglio comunale interventi su sanzioni e aree recintate.

Dalla rete alle piazze del litorale per colmare un vuoto di sicurezza che dura da anni. Un gruppo di cittadini residenti nel quadrante di Focene e in altre aree del territorio ha predisposto una dettagliata relazione illustrativa per promuovere un referendum consultivo propositivo nel Comune di Fiumicino. Il traguardo immediato è raggiungere la soglia delle cento sottoscrizioni di elettori residenti per depositare l’istanza formale, allegando i relativi certificati elettorali. Al centro della mobilitazione vi è la richiesta di fermare la sequenza di attacchi e fughe sul territorio, attraverso un intervento regolamentare che metta al primo posto la salvaguardia delle persone e degli stessi animali d’affezione.

Episodi lesivi sul litorale e l’assenza di multe nei registri comunali

La documentazione alla base del quesito traccia un bilancio allarmante a partire dal 2018. In questi anni, molteplici frazioni urbane e costiere, comprese le spiagge a forte affluenza turistica, hanno registrato incidenti e aggressioni che hanno compromesso la normale fruizione dei luoghi pubblici e la percezione di sicurezza.

A fronte di questi rischi, il comitato promotore mette in rilievo la disapplicazione pratica dei precetti normativi vigenti. I possessori di animali hanno l’obbligo di utilizzare il guinzaglio, di portare sempre con sé la museruola, di provvedere all’identificazione con microchip, di rimuovere le deiezioni e di installare i cartelli di avviso all’esterno delle proprietà private. In presenza di esemplari con tendenza ad attaccare o a mordere, la legge prescrive espressamente l’adozione contemporanea di museruola e guinzaglio. Tuttavia, dai documenti contabili del Comune non risultano incassi derivanti da verbali per omessa custodia o mancata disponibilità della museruola: le sanzioni amministrative accertate dalla polizia locale fanno capo quasi interamente alle violazioni del Codice della Strada.

Il nodo delle aree cani a Focene e il peso economico sui canili

Alla mancata attività sanzionatoria si affianca una carenza strutturale che penalizza le frazioni marittime. Realtà densamente popolate come Focene non dispongono di aree recintate e attrezzate per lo sgambamento dei cani. Questa assenza impedisce una socializzazione controllata e spinge impropriamente i conduttori a servirsi di parchi o zone pubbliche non idonee, aumentando il rischio di contatti pericolosi.

Il testo evidenzia inoltre un fenomeno distorto che si ripercuote sulla spesa pubblica municipale. Quando i veterinari delle autorità sanitarie emettono prescrizioni severe nei confronti di chi gestisce animali morsicatori — imponendo adeguamenti delle recinzioni o polizze assicurative sui danni causati —, alcuni soggetti scelgono la strada della cessione al Comune per sfuggire agli oneri finanziari. L’animale finisce ospitato nei rifugi a carico della spesa pubblica, mentre il precedente detentore può acquistare subito un nuovo cane senza alcuna restrizione o controllo preventivo, alimentando il sovraffollamento dei canili.

Riferimento normativo: Articolo 7 del Regolamento comunale sulla partecipazione popolare per il referendum consultivo propositivo.

Requisito formale: Raccolta di 100 firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali di Fiumicino, con delega per il ritiro del certificato.

Fattore temporale: Continuità di incidenti, fughe e aggressioni canine censiti a partire dall’anno 2018.

Obblighi prescritti: Guinzaglio, museruola pronta all’uso, doppio dispositivo per esemplari morsicatori, microchip, pulizia suolo e cartello di segnalazione.

Criticità gestionali: Mancanza di spazi verdi dedicati a Focene e cessioni strategiche agli enti pubblici per evitare adeguamenti e assicurazioni.

Il passaggio consiliare per tutelare i proprietari corretti