Al Bano sul traliccio a 83 anni, Lecciso: “Lo fa per sentirsi giovane”

Al Bano si è arrampicato su un traliccio durante un concerto a Bagheria, in Sicilia, dopo la diffusione di alcuni video su TikTok. L’episodio è stato commentato da Loredana Lecciso, intervenuta a La Vita in Diretta su Rai 1.

Le immagini mostrano Al Bano mentre sale sul traliccio durante l’esibizione, invece di limitarsi al palco. Il cantante, che nella fonte ha 83 anni , si sarebbe anche concesso una piccola finta caduta, presentata come uno scherzo rivolto ai presenti.

I video dell’esibizione erano circolati la settimana precedente su TikTok . L’episodio è diventato il punto di partenza per il commento della compagna del cantante durante il programma condotto da Alberto Matano .

Intervenendo in trasmissione, Loredana Lecciso ha spiegato di non essersi preoccupata per l’acrobazia: “Non mi sono per nulla preoccupata” , ha detto, aggiungendo che lui “lo fa da 50 anni” .

Lecciso ha poi accostato l’energia di Al Bano a quella di Gianni Morandi, descrivendoli come persone ancora animate dall’entusiasmo di chi deve cominciare tutto. “Hanno quella bellissima forza ed energia che io invidio”, ha affermato. Infine, ha riassunto il suo punto di vista: “Lo fa per sentirsi giovane”. La fonte riferisce inoltre che Lecciso è la compagna di Al Bano da 25 anni.