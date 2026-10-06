Borsegatori a Roma: i trucchi più assurdi per rubare in metropolitana

La Polizia di Stato ha arrestato sette borseggiatori a Roma che utilizzavano accessori come fogli di carta, zaini e indumenti intimi per nascondere i furti su metropolitana e autobus.

Roma, 6 ottobre 2026 – La Polizia di Stato ha sgominato una rete di borseggiatori che operava lungo le banchine della metropolitana e sui mezzi pubblici di superficie a Roma, utilizzando espedienti ingegnosi per sottrarre oggetti di valore alle vittime. Sette persone sono state arrestate in flagranza di reato, colte in flagrante mentre mettevano in atto tecniche sofisticate per nascondere i furti.

Un repertorio di trucchi per eludere i controlli

Gli agenti del nucleo PolMetro hanno neutralizzato una squadra di ladri che si serviva di accessori trasformati in strumenti di copertura. Tra questi, fogli di carta usati come sipari per sottrarre smartphone, zaini impiegati come paraventi per schermare i movimenti delle mani e indumenti intimi adattati a nascondigli per occultare la refurtiva.

Il primo arresto è avvenuto in via del Tritone, vicino alla fermata della metropolitana Barberini. Un giovane avrebbe avvicinato una famiglia di turisti fingendo di chiedere l’elemosina. Utilizzando un foglio di carta come diversivo, avrebbe coperto un cellulare lasciato sul tavolo per poi impossessarsene con un gesto fulmineo. La sua fuga verso piazza Barberini è stata bloccata dagli agenti, che lo hanno arrestato per rapina.

Tecniche simili, esiti diversi

Anche a bordo di un autobus, un borseggiatore ha tentato di sfruttare uno zaino voluminoso come barriera visiva per sottrarre un telefono dalla tasca di una vittima. Tuttavia, la tempestiva reazione di quest’ultima ha interrotto la manovra. L’uomo, nel tentativo di disfarsi del dispositivo in una fessura tra marciapiede e gradino, è stato fermato dagli agenti e arrestato per furto aggravato e ricettazione.

Una tecnica analoga, ma con un nascondiglio insolito, è stata osservata a Fontana di Trevi. Una giovane avrebbe usato un borsone come paravento per avvicinare una famiglia di turisti e sottrarre loro monete europee, americane e svizzere. Dopo aver occultato il bottino in un vano ricavato nel reggiseno, è stata bloccata dagli agenti in flagranza di reato.

L’ultimo tentativo di fuga fallisce

Quattro ulteriori borseggiatori sono stati arrestati tra largo di Torre Argentina e il Colosseo. In particolare, un uomo ha sottratto uno smartphone dallo zaino di un’anziana su un autobus, mentre due giovani hanno rubato una bicicletta da 1.000 euro nei pressi di Cavour. Un ventiseienne, invece, ha sottratto la borsa a due turiste al Colosseo, cercando di disfarsene per far perdere le proprie tracce. In tutti i casi, il tentativo di sfuggire agli agenti è fallito.

Un’attività di presidio costante

Il nucleo PolMetro opera in sinergia con l’Atac, l’azienda di trasporto pubblico, grazie all’accesso in tempo reale ai sistemi di videosorveglianza e alla condivisione tempestiva di informazioni. Questa collaborazione consente di tracciare gli spostamenti di soggetti sospettati di reati predatori o spaccio, portando spesso a reti di arresto coordinate tra Questura e Atac.