Bruxelles punta su nucleare e rinnovabili per sicurezza e decarbonizzazione

La Commissione europea punta su nucleare e rinnovabili per rafforzare sicurezza, competitività e decarbonizzazione, con più elettrificazione e interventi su bollette e rete.

Bruxelles rafforza il ruolo dell’energia nucleare accanto alle fonti rinnovabili nella strategia europea per la sicurezza energetica e la decarbonizzazione. La linea è sostenuta dalla Commissione guidata da Ursula von der Leyen e coinvolge anche i socialisti, alleati del Ppe.

Nel marzo 2026, durante il Nuclear Energy Summit, von der Leyen aveva definito un “errore strategico” la riduzione della quota di produzione di energia atomica nell’Unione europea. L’attenzione verso il nucleare riguarda anche la famiglia politica dei Socialisti, alla quale appartiene il Partito Democratico, nel quadro della strategia energetica continentale.

Nucleare e rinnovabili nella strategia europea

Durante il collegio dei commissari del 17 luglio a Bruxelles, il commissario europeo all’Energia Dan Jørgensen, socialdemocratico danese, ha indicato una transizione più rapida verso un’energia pulita e locale come risposta alle esigenze dell’Europa in materia di sicurezza, competitività e decarbonizzazione.

Secondo Jørgensen, l’Unione deve aumentare la produzione di “elettroni verdi” ottenuti sia dal nucleare sia dalle rinnovabili, così da ridurre la dipendenza dagli “elettroni neri”, descritti come importati e costosi.

Il commissario ha richiamato alcuni dati sullo sviluppo del settore: nel 2024 l’Ue ha raggiunto un livello record, con 78 gigawatt di nuova potenza eolica e solare installata. La produzione nucleare europea, ha aggiunto, è invece aumentata leggermente nel 2025.

Elettrificazione e consumi industriali

La crescita delle fonti pulite deve essere accompagnata da una maggiore elettrificazione e da una migliore integrazione dell’elettricità nei sistemi energetici. L’obiettivo è favorirne l’utilizzo nei comparti ad alto consumo, a partire da industria, trasporti ed edilizia.

Jørgensen ha indicato “traguardi indicativi” per mostrare determinazione e definire la direzione europea. L’eventuale passaggio a un quadro vincolante sarà valutato in seguito, sulla base di uno studio d’impatto approfondito.

Il commissario considera l’elettrificazione un vero e proprio “collo di bottiglia”, in un contesto di stagnazione che dura da circa un decennio. Tra le difficoltà strutturali ha indicato incentivi economici ancora incoerenti con gli obiettivi europei, soprattutto sul piano della fiscalità e per gli squilibri presenti in alcuni Stati membri.

Combustibili fossili, bollette e rete

Jørgensen ha espresso rammarico per il fatto che i sussidi nazionali continuino spesso a sostenere l’uso di energie fossili. Ha ricordato che, durante la crisi in Medio Oriente, era stato raccomandato agli Stati membri di non concedere sussidi per ridurre il prezzo del gasolio, ma che molti governi hanno comunque seguito questa strada.

Sul costo dell’energia, il commissario ha indicato un approccio complessivo alla bolletta energetica, considerando prezzo dell’energia, fiscalità e costi di rete. Secondo Jørgensen, consumare elettricità nelle fasce di minore domanda e utilizzare contatori intelligenti potrebbe ridurre la spesa per il consumatore finale.