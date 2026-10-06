ENEL e carabinieri insieme contro l’illegalità: sequestri e sanzioni a Ardea

Ardea, 10 ottobre 2026 – I carabinieri della Compagnia di Anzio, con il supporto di tecnici ENEL, hanno eseguito controlli straordinari nel comune di Ardea. Identificate 81 persone, denunciate 4 all’Autorità Giudiziaria, sequestrate sostanze stupefacenti e elevate 13 contravvenzioni al Codice della Strada. Procedimenti in fase preliminare.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Anzio hanno portato avanti un’intensa attività di controllo del territorio nel comune di Ardea (RM) , in collaborazione con tecnici specializzati dell’ ENEL . L’operazione, mirata a contrastare l’ illegalità diffusa , ha portato all’identificazione di 81 persone e alla verifica di 43 veicoli , con risultati significativi sul piano della sicurezza pubblica e della legalità.

Durante i controlli, sono state 4 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per reati diversi. Una donna è stata sanzionata per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici alla guida del proprio veicolo. Un giovane è stato trovato in possesso di un palanchino in ferro senza giustificazione. Inoltre, due persone sono state denunciate per furto aggravato di energia elettrica, con un danno patrimoniale stimato in circa 26.500 euro, a seguito di manomissioni dei contatori e allacci abusivi alla rete pubblica, accertati con il supporto dei tecnici ENEL.