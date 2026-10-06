Cina, il consolidamento bancario riduce quasi un quarto degli istituti

La Cina ha ridotto di quasi un quarto il numero delle proprie banche, accelerando il consolidamento bancario con l’obiettivo di rafforzare la vigilanza sugli istituti minori e intervenire sulle realtà più fragili. Lo scorso anno, secondo i dati ufficiali dell’Amministrazione nazionale di vigilanza finanziaria, oltre 670 banche hanno cessato l’attività: un record storico.

La stretta sugli istituti più fragili

Il riassetto interessa un sistema dal patrimonio complessivo di circa 64 mila miliardi di dollari, ancora fortemente caratterizzato dalla presenza e dall’indirizzo dello Stato. L’intervento si colloca in una fase segnata dal rallentamento dell’economia e da segnali di debolezza della domanda di credito.

La finalità principale è ridurre le fragilità e rafforzare la stabilità del sistema attraverso una supervisione più efficace sulle banche di minori dimensioni.

Il confronto con l’Europa

Guido Rosa, presidente dell’Associazione italiana banche estere (Aibe), ha evidenziato una differenza sostanziale tra i due percorsi. In Cina il consolidamento è guidato dalle autorità e risponde anche alla necessità di intervenire sugli istituti più piccoli. In Europa, invece, le banche sono descritte come solide e ben capitalizzate, mentre le aggregazioni puntano soprattutto su efficienza, dimensione e competitività.

Secondo Rosa, nel sistema europeo è il mercato a stabilire se, quando e tra quali soggetti un’operazione abbia una logica industriale. Il settore si è già consolidato soprattutto attraverso operazioni nazionali, ma le aggregazioni transfrontaliere continuano a incontrare ostacoli politici o regolamentari.