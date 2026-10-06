D’Alema accusa Meloni: «Il centrosinistra è caduto in una trappola»

Massimo D’Alema accusa Giorgia Meloni di aver attirato il centrosinistra in una trappola: secondo l’ex presidente del Consiglio, il dibattito sulla scelta del candidato premier rischia di accentuare le divisioni nell’area progressista. D’Alema ne ha parlato il 6 ottobre 2026, ospite di Corrado Augias a La torre di Babele su La7.

«Serve un programma, non un federatore»

Per D’Alema, il campo progressista dovrebbe costruire un progetto politico capace di unire la maggioranza degli italiani che ha votato no al referendum e quanti sono contrari all’attuale governo. A suo giudizio, invece, nel centrosinistra prevale la discussione sulla leadership, comprese le primarie.

L’ex premier ha sostenuto che affrontare una campagna elettorale interna sarebbe poco opportuno e ha respinto l’idea di affidarsi a un federatore. La priorità, ha detto, dovrebbe essere un programma. La richiesta di indicare subito il candidato premier, attribuita da D’Alema alla destra, trasformerebbe inoltre le elezioni dei partiti in una elezione personale.

Nel suo ragionamento, D’Alema ha ricordato che alle ultime elezioni la destra si era presentata sulla scheda con indicazioni diverse: «Salvini premier», «Berlusconi presidente» e «Meloni premier». Per questo considera il cambiamento delle regole del gioco in base alle convenienze un segnale negativo per la cultura democratica.

Il richiamo al partito comunista

D’Alema ha definito l’attuale fase un’epoca molto delicata, caratterizzata, a suo dire, dall’azione di un’internazionale reazionaria dotata di molti soldi, influenza sulle tecnologie e capacità di invadere il web con false notizie e campagne.