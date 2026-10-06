Ddl antisemitismo, Renzi ribadisce il sostegno a Liliana Segre

Matteo Renzi ribadisce il sostegno a Liliana Segre e commenta alla Leopolda il Ddl Antisemitismo e le parole di Fedez.

Matteo Renzi ha ribadito il proprio sostegno a Liliana Segre nel dibattito sul Ddl Antisemitismo. Intervenendo alla chiusura della Leopolda, il leader di Italia Viva ha dichiarato di essere «sempre dalla parte» della senatrice a vita, contrapponendo la sua posizione a quella di Francesca Albanese.

Renzi ha inoltre respinto l’idea di un imbarazzo della manifestazione per le dichiarazioni di Fedez durante il suo intervento alla Leopolda. Secondo il leader di Italia Viva, non ci sarebbe esitazione nel sostenere che dietro Hamas e Hezbollah ci siano i soldi degli iraniani, con l’obiettivo di far fallire le leadership arabe riformiste.

Il confronto con Fedez

Il rapper, presente tra gli ospiti della Leopolda, aveva definito il Ddl Antisemitismo una «stronzata enorme» qualora fosse considerato una priorità per il Paese. Fedez aveva anche sostenuto che fosse possibile contestare le posizioni di Segre, chiedendo se la senatrice fosse «intoccabile».

Il Ddl Antisemitismo è approdato alla Camera. Segre ha recentemente rivolto un appello a tutte le forze politiche, auspicando unità nell’approvazione del provvedimento oltre le logiche di partito e sottolineando la necessità di arginare quella che ha definito un’ondata di antisemitismo.