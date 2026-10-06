Eur, 90 anni di storia in mostra: dai progetti dell’E42 alla Nuvola di Fuksas

Dal 6 novembre 2026 al 7 febbraio 2027 Palazzo Uffici ospita fotografie, filmati, documenti, opere e installazioni sulla nascita e l’evoluzione del quartiere

Roma, 6 ottobre 2026 – Novant’anni di architettura, urbanistica e trasformazioni sociali raccontati nel luogo in cui una parte di quella storia prese forma. Dal 6 novembre 2026 al 7 febbraio 2027, il Palazzo Uffici dell’EUR ospiterà la mostra “EUR – Una storia lunga 90 anni”, realizzata in occasione dell’anniversario della fondazione dell’Ente Esposizione Universale di Roma.

Promossa e co-prodotta da EUR Spa, la mostra è curata da Alessandro Nicosia e Marco Pizzo e organizzata da COR – Creare Organizzare Realizzare. Il percorso ripercorre la nascita dell’EUR, le trasformazioni che ne hanno modificato il volto e le figure che hanno contribuito a definirne l’identità attuale.

Dall’E42 alla nascita dell’EUR

Il racconto parte dagli anni Trenta, quando nel 1935 Giuseppe Bottai, allora governatore di Roma, propose la candidatura della Capitale all’Esposizione del 1942. L’anno successivo prese forma il progetto di un nuovo quartiere ispirato ai principi del razionalismo.

La prima sezione, “E42. La nascita della Città Ideale”, raccoglie fotografie dei cantieri, progetti architettonici, pubblicità dell’epoca e opere di artisti come Saetti, Quaroni, Basaldella e Predonzani. Un approfondimento è dedicato anche alla Porta del Mare, il grande arco progettato da Adalberto Libera e Vincenzo di Berardino.

La seconda sezione affronta invece la costruzione dell’EUR. I lavori iniziarono nel 1937, ma furono interrotti dalla Seconda guerra mondiale e ripresero soltanto dal 1950. Il percorso racconta quella fase attraverso fotografie retroilluminate, filmati e materiali d’archivio, con focus dedicati al Luna Park, al Laghetto dell’EUR, all’Obelisco di Arturo Dazzi dedicato a Guglielmo Marconi e all’arrivo della Metropolitana.

Dalle Olimpiadi del 1960 alla Nuvola

La terza parte della mostra guarda invece all’EUR contemporaneo e alla sua trasformazione da quartiere monumentale a distretto moderno della Capitale.

Uno spazio specifico è riservato alle Olimpiadi di Roma del 1960, che contribuirono a un nuovo sviluppo urbanistico dell’area. In mostra saranno esposti anche oggetti originali, tra cui fiaccola olimpica, medaglie, divise degli atleti e manifesti dell’epoca.

Il percorso arriva fino alla Nuvola di Fuksas, indicata come uno dei simboli più recenti della trasformazione del quartiere e che nel 2026 celebra il decennale dall’apertura.

L’EUR tra cinema, società e biodiversità

La mostra non si limita alla storia architettonica. Un focus è dedicato al cinema, con materiali legati ai registi che hanno utilizzato l’EUR come scenario, da Federico Fellini a Roberto Rossellini e Michelangelo Antonioni.

Attraverso fotografie, filmati e manifesti viene ricostruito anche il rapporto tra il quartiere e l’immaginario cinematografico italiano.

Le immagini dello storico fotoreporter Rodrigo Pais documentano invece la vita quotidiana, la crescita edilizia e le trasformazioni sociali dell’EUR. Spazio anche alla sua vocazione internazionale, testimoniata dall’attività dell’IILA, e al rapporto con il verde urbano: tra i materiali figurano le immagini della donazione dei ciliegi giapponesi effettuata nel 1959 dall’ambasciatore Mankyu Suzuki.

Fotografie, documenti e installazioni immersive

Il percorso sarà costruito attraverso fotografie, documenti storici, progetti, bozzetti, materiali d’archivio, filmati d’epoca e installazioni immersive.

“Accanto alla fisionomia architettonica e artistica dell’EUR, esiste un volto vivo, fatto della vita sociale e reale, della vita che ha dato un’anima a questa Città Bianca”, spiegano i curatori Alessandro Nicosia e Marco Pizzo.

Per il presidente di EUR Spa Enrico Gasbarra, i novant’anni rappresentano l’occasione per rileggere “le radici di un progetto urbanistico e architettonico unico al mondo”. L’amministratore delegato Claudio Carserà sottolinea invece come l’EUR rappresenti oggi “più di un quartiere”, ma un modello di città in continua trasformazione.