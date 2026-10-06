Fiumicino celebra Sant’Ippolito: processione e Messa per il patrono diocesano

Fiumicino, 6 ottobre 2026 – Fiumicino ha celebrato Sant’Ippolito, vescovo e martire, patrono diocesano e protettore della città. Alle celebrazioni hanno preso parte il sindaco Mario Baccini, il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e la consigliera regionale Michela Califano.

La cerimonia ha preso il via nella Basilica di Sant’Ippolito, con la memoria della passione del Santo. Al termine, la processione si è diretta verso la Chiesa di Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, dove nel piazzale antistante il vescovo Gianrico Ruzza ha officiato la Santa Messa.

Baccini: “Una figura legata alle radici del territorio”

“Sono stati giorni particolarmente significativi per la nostra comunità – dichiara il sindaco Mario Baccini –. Ieri abbiamo celebrato San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, e oggi Fiumicino rende omaggio a Sant’Ippolito, una figura profondamente legata alle radici storiche e spirituali del nostro territorio”.

Il primo cittadino ha ricordato il legame del Santo con l’antica Porto: “Primo vescovo di Porto e martire, Sant’Ippolito appartiene alla storia più antica di questo territorio. La fermezza della sua fede e il coraggio della sua testimonianza sono giunti fino a noi attraverso i secoli”.

Per Baccini, la celebrazione rappresenta anche un momento nel quale Fiumicino ritrova una parte delle proprie radici: “Oggi Fiumicino rinnova una tradizione che unisce passato e presente e nella quale la città continua a riconoscere una parte importante della propria identità”.

La Basilica e le origini cristiane dell’antica Porto

Il rapporto tra Sant’Ippolito e Fiumicino è testimoniato dalla Basilica a lui dedicata, uno dei luoghi legati alla ricostruzione delle origini cristiane dell’antica Porto.

Secondo la ricostruzione riportata dal Comune, un primo luogo di culto sorse nell’area della sepoltura del martire. Alla fine del IV secolo fu ricostruito come basilica a tre navate. Dopo la distruzione avvenuta durante il saccheggio vandalico del 455, l’edificio venne nuovamente ricostruito e attraversò nei secoli diversi interventi, fino a diventare nell’XI secolo sede del vescovo di Porto.

Gli scavi archeologici avviati negli anni Settanta del Novecento hanno riportato alla luce il complesso. Nell’area presbiteriale è stato rinvenuto anche un sarcofago con un’iscrizione che ricorda la sepoltura del martire Ippolito.