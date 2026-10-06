L'EVENTO
Fondi, torna la Fiera di Sant’Onorato: parcheggi, scuole chiuse e programma
Accanto alla fiera commerciale, prosegue anche il programma religioso coordinato dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo
Fondi, 6 ottobre 2026 – Torna a Fondi uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno. La tradizionale Fiera di Sant’Onorato si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 ottobre, confermando anche per il 2026 la durata di due giorni tra bancarelle, celebrazioni religiose e modifiche alla viabilità.
I banchi apriranno venerdì 9 ottobre alle 15 e resteranno attivi fino a mezzanotte, per poi tornare per l’intera giornata di sabato 10 ottobre.
Parcheggi e modifiche alla sosta
A causa dei lavori di risanamento di Piazza Municipio, i posteggi normalmente collocati in via Alessio Falanga saranno trasferiti in via Don Luigi Sturzo.
Per motivi di sicurezza resterà inoltre chiuso il parcheggio interrato. Chi raggiungerà il centro in automobile potrà utilizzare le aree gratuite predisposte nelle vicinanze.
Saranno disponibili:
- Piazzale della Croce Rossa, a circa 500 metri da Piazza Municipio;
- Area mercatale, a circa 1,3 chilometri;
- Piazza Gianni Rodari, a circa 1,3 chilometri;
- via Mola di Santa Maria, a circa 1,3 chilometri;
- Piazza Domenico Purificato, a circa 1,2 chilometri.
Grazie alla collaborazione con le associazioni di volontariato convenzionate con il Comune, nelle due giornate sarà possibile parcheggiare anche all’interno dell’area mercatale di via Mola di Santa Maria.
Scuole chiuse e uscite anticipate il 9 ottobre
La fiera comporterà variazioni anche per alcune scuole della città. Con ordinanza sindacale, il sindaco Vincenzo Carnevale ha disposto per venerdì 9 ottobre la chiusura degli istituti comprensivi Aspri e Amante, i cui edifici ricadono nella zona interessata dalla manifestazione.
Prevista invece l’uscita anticipata alle 12 per gli istituti Garibaldi e Milani, soprattutto per esigenze legate al trasporto scolastico.
Nel dettaglio:
I.C. Aspri: chiuso ogni ordine e grado.
I.C. Amante: chiuso ogni ordine e grado.
I.C. Garibaldi: uscita alle 12.
I.C. Milani: uscita alle 12.
Celebrazioni e processione di Sant’Onorato
Accanto alla fiera commerciale, prosegue anche il programma religioso coordinato dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo.
Venerdì 9 ottobre, alle 17.15, sono previsti i Primi Vespri, seguiti dalla celebrazione eucaristica.
Sabato 10 ottobre, alle 17.30, si terrà la solenne concelebrazione eucaristica animata dal coro Città di Fondi e presieduta da don Adriano di Gesù, rettore del Santuario della Santissima della Civita, insieme ai sacerdoti della città.
A seguire partirà la processione con il venerato Busto di Sant’Onorato, accompagnata dalla Banda Musicale. Il corteo attraverserà il centro cittadino partendo e tornando alla Chiesa di San Pietro, con il tradizionale omaggio floreale del sindaco a Sant’Onorato Abate.