Gasolio, torna l’accisa piena: scattano i rincari

Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana , Eni ha aumentato di 6 centesimi al litro i prezzi consigliati del diesel, adeguando a 2,25 euro al litro il tetto introdotto il 28 settembre. Sui prezzi medi nazionali l’effetto, per ora, è più contenuto, ma il gasolio self service risulta in aumento.

I rialzi sul Gpl sono legati, secondo Staffetta Quotidiana, anche all’aumento dei prezzi di importazione dall’Algeria: Eni, Q8 e Tamoil hanno ritoccato i listini di un centesimo al litro.

Guardando alle rilevazioni effettuate sugli oltre 21mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self service si attestava a 2,039 euro al litro , mentre il diesel self era a 2,233 euro.

Tra i principali marchi, Eni risultava a 1,991 euro al litro per la benzina self e 2,191 euro per il diesel. IP segnava 2,031 euro per la benzina e 2,232 per il gasolio; Q8 rispettivamente 1,996 e 2,194 euro; Tamoil 2,026 e 2,227 euro.