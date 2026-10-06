Gasolio, torna l’accisa piena: scattano i rincari

Dal 6 ottobre l’accisa sul gasolio torna a 672,90 euro per mille litri. Sulla rete nazionale il diesel self sale a 2,244 euro al litro
Roma, 6 ottobre 2026 – Torna l’accisa piena sul gasolio e i primi effetti si vedono sui prezzi alla pompa. Da oggi, 6 ottobre, l’imposta torna al livello ordinario in vigore dal primo gennaio, pari a 672,90 euro per mille litri, con un aumento di 50 euro per mille litri rispetto al periodo agevolato.
Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di 6 centesimi al litro i prezzi consigliati del diesel, adeguando a 2,25 euro al litro il tetto introdotto il 28 settembre. Sui prezzi medi nazionali l’effetto, per ora, è più contenuto, ma il gasolio self service risulta in aumento.
Gasolio self a 2,244 euro al litro
Sulla rete stradale nazionale, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service è pari a 2,043 euro al litro per la benzina, in calo di 5 millesimi rispetto al giorno precedente, mentre il gasolio sale a 2,244 euro al litro, con un aumento di 2 millesimi.
In crescita anche il Gpl, che raggiunge 0,763 euro al litro, e il metano, a 1,905 euro al chilo.
Sulla rete autostradale, la benzina self si attesta a 2,054 euro al litro, il gasolio a 2,267 euro, il Gpl a 0,888 euro e il metano a 1,837 euro al chilo.
I rialzi sul Gpl sono legati, secondo Staffetta Quotidiana, anche all’aumento dei prezzi di importazione dall’Algeria: Eni, Q8 e Tamoil hanno ritoccato i listini di un centesimo al litro.
I prezzi per marchio
Guardando alle rilevazioni effettuate sugli oltre 21mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self service si attestava a 2,039 euro al litro, mentre il diesel self era a 2,233 euro.
Tra i principali marchi, Eni risultava a 1,991 euro al litro per la benzina self e 2,191 euro per il diesel. IP segnava 2,031 euro per la benzina e 2,232 per il gasolio; Q8 rispettivamente 1,996 e 2,194 euro; Tamoil 2,026 e 2,227 euro.
Per quanto riguarda il servito, la media nazionale era di 2,176 euro al litro per la benzina e 2,372 euro per il diesel.
Resta intanto il nodo del tetto ai prezzi. Nella giornata precedente risultavano 10.695 punti vendita, su oltre 21mila, con la benzina sotto i due euro al litro.