Tragedia alla stazione Trastevere: uomo investito dal treno Leonardo Express. Circolazione bloccata verso Fiumicino

Roma, 6 ottobre 2023 – Un uomo sulla cinquantina investito alla stazione Trastevere mentre sopraggiungeva un Leonardo Express diretto a Fiumicino. Intervenuti Fs, Ares 118, polizia e vigili del fuoco. Traffico ferroviario verso l’aeroporto interrotto.

Un uomo sulla cinquantina è stato investito questa sera alla stazione Trastevere di Roma, poco prima delle 19, mentre un treno Leonardo Express diretto all’aeroporto di Fiumicino sopraggiungeva sui binari. Secondo quanto riportato da Adnkronos, l’uomo si sarebbe gettato volontariamente sotto il convoglio, che non ha potuto evitare l’impatto. Il traffico ferroviario verso Fiumicino è attualmente interrotto, mentre le autorità indagano sulla dinamica dell’incidente.

La dinamica dell’incidente e le prime ipotesi

Il Leonardo Express, che collega la stazione Termini a Fiumicino, è un servizio ferroviario ad alta frequenza, utilizzato quotidianamente da migliaia di passeggeri, soprattutto turisti e viaggiatori diretti all’aeroporto. Secondo testimoni presenti sulla scena, l’uomo avrebbe compiuto un gesto improvviso gettandosi sui binari, nonostante i tentativi di fermare il treno. Le circostanze del fatto, ancora da accertare, lasciano spazio a due principali ipotesi: un atto volontario o un incidente causato da un malore improvviso.

Le forze dell’ordine, insieme al personale di Ferrovie dello Stato (Fs), ai sanitari dell’Ares 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti prontamente per gestire l’emergenza. Tuttavia, il convoglio non ha potuto evitare l’impatto, e l’uomo è deceduto sul colpo. Le autorità hanno avviato un’indagine per ricostruire i fatti, anche attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza presenti nella stazione.

Il Leonardo Express e la sicurezza nelle stazioni romane

Il Leonardo Express è uno dei treni più frequentati della capitale, con una media di oltre 50.000 passeggeri al giorno. La sua puntualità e affidabilità lo rendono un servizio essenziale per chi si muove tra il centro di Roma e l’aeroporto di Fiumicino. Tuttavia, incidenti come quello di stasera pongono l’attenzione sulla sicurezza nelle stazioni, soprattutto in un contesto urbano come quello di Trastevere, dove il flusso di persone è costante e variegato.

Le stazioni ferroviarie, in particolare quelle ad alta frequentazione come Termini e Trastevere, sono spesso teatro di episodi di disagio psicologico o tentativi di suicidio. Secondo dati recenti, in Italia si registrano ogni anno centinaia di casi di persone che si gettano sotto i treni, con un impatto significativo sia dal punto di vista umano che operativo, poiché ogni incidente comporta ritardi e disagi per migliaia di viaggiatori.

Le misure di prevenzione e il ruolo delle istituzioni

In risposta a questi episodi, Ferrovie dello Stato ha implementato negli ultimi anni diverse misure di sicurezza, tra cui l’installazione di barriere anti-accesso ai binari, la presenza di personale addetto al controllo e campagne di sensibilizzazione rivolte ai viaggiatori. Tuttavia, la prevenzione dei gesti estremi rimane una sfida complessa, che richiede un approccio integrato tra istituzioni, servizi sanitari e società civile.

La polizia ferroviaria e i servizi di assistenza psicologica nelle stazioni giocano un ruolo fondamentale nel prevenire questi episodi. In molti casi, infatti, la tempestività dell’intervento può fare la differenza. Tuttavia, la complessità del fenomeno richiede un impegno costante da parte di tutte le parti coinvolte.

Le conseguenze sull’operatività ferroviaria

L’incidente di questa sera ha causato la sospensione temporanea del traffico ferroviario verso Fiumicino, con ripercussioni sui collegamenti in partenza e in arrivo dalla stazione Termini. I passeggeri sono stati invitati a verificare gli orari dei treni alternativi, mentre le autorità lavorano per ripristinare la normalità nel minor tempo possibile.

Questi episodi, oltre a rappresentare una tragedia umana, hanno un impatto economico e sociale significativo, soprattutto in una città come Roma, dove la mobilità è un elemento chiave per il turismo e l’economia locale.