La Commissione Ue boccia i 26 milioni alla Polonia per lo stabilimento Man Trucks

La Commissione Europea ha bloccato l’aiuto da 26 milioni di euro che la Polonia intendeva destinare all’ampliamento dello stabilimento di Man Trucks a Niepołomice, nella Piccola Polonia. Secondo Bruxelles, il sostegno non è compatibile con le norme dell’Ue sugli aiuti di Stato.

La decisione della Commissione

Il progetto riguardava l’aumento della capacità produttiva della fabbrica del produttore tedesco di autocarri. L’indagine approfondita della Commissione sull’aiuto, pari a 116 milioni di zloty, era stata avviata nel luglio 2025.

In una prima fase, Bruxelles aveva riconosciuto che l’investimento avrebbe potuto favorire lo sviluppo economico e l’occupazione in una regione dell’Ue meno favorita. Restavano però dubbi sulla conformità dell’aiuto alle norme Ue.

I dubbi sull’effetto di incentivazione

La Commissione ha concluso che la Polonia non ha dimostrato che il contributo fosse determinante per la decisione di Man Trucks di localizzare l’investimento nel Paese. Non è stato provato, in particolare, che senza il sostegno pubblico l’azienda avrebbe scelto un’altra località.

Man Trucks è controllata da Traton, gruppo Volkswagen. Per le norme Ue, l’aiuto avrebbe dovuto produrre un reale effetto di incentivazione, cioè incoraggiare l’investimento proprio nella Piccola Polonia.

Bruxelles ha inoltre rilevato che la Polonia non ha dimostrato che l’importo proposto rappresentasse il minimo necessario. Di conseguenza, il sostegno è stato ritenuto non proporzionato.

Le conseguenze per la Polonia

Alla luce dell’assenza di un effetto di incentivazione dimostrato e della mancanza di proporzionalità, la Commissione ha giudicato l’aiuto incompatibile con le norme Ue sugli aiuti di Stato.

La conseguenza è che la Polonia non può erogare il contributo previsto per l’ampliamento dello stabilimento di Niepołomice.

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