La politica del rinfaccio: da Renzi-Conte alle accise di Meloni

La strategia del rinfaccio nella comunicazione politica: dai rapporti tra Renzi e Conte al caso delle accise di Meloni, fino alla rottura tra Salvini e Vannacci.

La comunicazione politica italiana sembra affidarsi sempre più alla strategia del rinfaccio: dichiarazioni passate, posizioni cambiate e promesse pronunciate all’opposizione vengono riproposte per mettere in discussione la credibilità degli avversari. Il meccanismo coinvolge maggioranza e opposizione, soprattutto mentre la campagna elettorale entra nel vivo.

Il confronto tra parole di ieri e scelte di oggi punta a evidenziare incoerenze, voltafaccia e contraddizioni. Tra i casi richiamati ci sono i rapporti tra Renzi e Conte, il precedente tra Renzi ed Enrico Letta, il dossier sulle accise attribuito a Giorgia Meloni e la rottura tra Salvini e Vannacci.

Renzi e Conte: dal duro scontro al possibile campo largo

Il rapporto tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte rappresenta uno degli esempi più evidenti. Alla Leopolda, Renzi ha sostenuto che con il Movimento 5 Stelle ci siano “più cose che ci uniscono di quelle che ci dividono”, aprendo a un possibile confronto e definendo comprensibili le riflessioni di Conte.

La posizione appare distante dai giudizi in passato dallo stesso Renzi, che aveva definito Conte “il premier più incapace della storia”. In precedenza aveva anche rivendicato il ruolo avuto nel passaggio a Mario Draghi e usato parole molto dure nei confronti del Movimento 5 Stelle.

Anche Conte aveva attaccato Renzi, criticandone le attività extra-politiche e accusandolo di gettare discredito sulle istituzioni. Oggi, però, il leader del Movimento 5 Stelle ha chiesto a Elly Schlein di farsi garante della partecipazione di Renzi al campo largo, nonostante le difficoltà con la base.

Il possibile ingresso di Italia Viva nell’alleanza viene quindi letto alla luce del più ampio obiettivo di superare il centrodestra alle elezioni. Una convergenza che rende ancora più visibili le differenze tra le dichiarazioni passate e l’approccio attuale.

Renzi e Letta, il precedente del 2014

Un altro episodio richiamato è la vicenda interna al Pd che nel 2014 portò Matteo Renzi a sostituire Enrico Letta a Palazzo Chigi. La frase “Enrico, stai sereno”, pronunciata da Renzi, è diventata una rappresentazione del tradimento politico.

Renzi ha rivendicato il risultato finale, spiegando: “Nel passaggio del 2014 io sono venuto meno a un impegno che avevo, che era quello di non fare un passaggio di palazzo. L’ho fatto perché il Paese era in una situazione drammatica e mi è stato chiesto”. Letta aveva replicato: “Sono in fase zen, il silenzio esprime meglio il disgusto e mantiene le distanze da scomposte provocazioni. Gli italiani sanno giudicare”.

Meloni e le accise: il confronto tra opposizione e governo

Un altro terreno ricorrente del rinfaccio è il confronto tra le posizioni sostenute all’opposizione e le decisioni assunte al governo. Il caso citato è quello delle accise sui carburanti, legato a un video del 2019 in cui Meloni, allora leader di Fratelli d’Italia, chiedeva che venissero abolite.

In un video del 2023, la presidente del Consiglio ha risposto alle critiche sostenendo che il mondo fosse cambiato e che la situazione emergenziale imponesse scelte diverse. Ha ribadito di ritenere giusto il taglio delle accise, ma ha sottolineato il peso della responsabilità di governo e delle risorse disponibili.

Da Palazzo Chigi, secondo la ricostruzione, sono state adottate misure tampone per contenere il rialzo del prezzo del carburante. Il confronto tra il video dell’opposizione e le decisioni da premier è diventato così un caso emblematico della comunicazione politica basata sulle parole pronunciate in passato.

Salvini e Vannacci: dichiarazioni e rottura nella Lega

La stessa dinamica ha accompagnato la rottura tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci. Quando Vannacci veniva indicato come vicesegretario della Lega, Salvini lo descriveva come destinato ad avere un ruolo da protagonista per l’Italia.

Dopo la separazione, il giudizio è cambiato: Salvini ha accusato chi lascia la Lega di pensare alla poltrona e ha rivolto a Vannacci un “buon viaggio”. Anche l’ex vicesegretario aveva inizialmente definito la Lega l’unico vero partito sovranista, distante da compromessi e inciuci.