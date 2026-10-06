Ladispoli, candidati cercasi. Le emergenze che attendono il nuovo sindaco

Ladispoli, 6 ottobre 2026 – A pochi mesi dalle elezioni comunali del 2027, a Ladispoli la corsa per Palazzo Falcone deve ancora entrare nel vivo. Niente manifesti, pochi nomi ufficialmente sul tavolo e schieramenti ancora impegnati a definire alleanze ed equilibri. Un quadro molto diverso dalla vicina Cerveteri, dove la campagna elettorale è partita da tempo. Ma sotto una superficie apparentemente immobile qualcosa ha iniziato a muoversi, soprattutto nel centrodestra.

Centrodestra, Futuro Nazionale cambia gli equilibri del dopo-Grando

Una certezza c’è: Ladispoli avrà un nuovo sindaco. Dopo due mandati consecutivi, Alessandro Grando non potrà ricandidarsi alla guida della città e il centrodestra deve affrontare una successione rimasta sostanzialmente congelata per anni.

Nelle ultime ore, però, è arrivato un elemento destinato a pesare nella costruzione della coalizione. Futuro Nazionale ha ufficializzato l’ingresso di quattro consiglieri comunali di maggioranza – Pierpaolo Perretta, Marco Lo Guzzo, Sabrina Fioravanti e Manuela Risso – e dell’assessore al Turismo Marco Porro.

L’annuncio è arrivato dal coordinatore regionale Marco Pomarici, che ha confermato il sostegno del movimento all’amministrazione Grando. Il passaggio va però oltre gli equilibri dell’ultimo scorcio di consiliatura: con quattro consiglieri e un assessore, Futuro Nazionale entra direttamente nella partita che porterà alla scelta del candidato sindaco del 2027.

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, almeno finora, non hanno indicato un nome unitario. Attorno all’esperienza amministrativa di Grando si sono inoltre organizzate diverse realtà civiche: Noi di Ladispoli, Cuori Ladispolani, Lista Grando, Per Ladispoli, Verso Ladispoli, Ladispoli X Ladispoli, L’impegno continua e Unione Civica per Ladispoli Città.

Il nodo sarà capire se il dopo-Grando nascerà ancora dal civismo che ha caratterizzato le sue amministrazioni, se saranno i partiti tradizionali a rivendicare la scelta oppure se il nuovo peso acquisito da Futuro Nazionale modificherà gli equilibri della coalizione.

Trovare una figura altrettanto riconoscibile non sarà semplice. A prescindere dal giudizio sull’operato amministrativo, Grando ha costruito negli anni una forte presenza pubblica, raccontando quotidianamente attraverso i social cantieri, sopralluoghi, lavori e attività del Comune. Il dopo-Grando, quindi, non sarà soltanto una questione di nomi, ma anche di modello politico e comunicativo.

Centrosinistra, Pascucci si espone ma manca ancora il candidato

Dall’altra parte il centrosinistra prova a non ripetere gli errori del 2022. Quattro anni fa la frattura interna portò alle urne due candidature separate, quelle di Alessio Pascucci e Silvia Marongiu. Questa volta, almeno nelle dichiarazioni pubbliche, l’obiettivo è costruire uno schieramento più ampio.

Il nome che si è esposto maggiormente è quello di Pascucci. L’ex sindaco di Cerveteri, oggi consigliere comunale a Ladispoli, nei mesi scorsi si è detto «in primissima linea» per il 2027. Sarebbe per lui un secondo tentativo dopo la candidatura del 2022, quando venne sconfitto da Grando.

L’investitura, tuttavia, non appare automatica. Il Partito Democratico ha marcato le distanze rispetto ad alcune ricostruzioni sulle divisioni della precedente tornata elettorale, pur aprendo contemporaneamente alla costruzione di una coalizione larga.

Silvia Marongiu resta uno dei volti più riconoscibili del Pd in Consiglio comunale, mentre nel campo civico è comparso anche il progetto “Viva Ladispoli”, al quale partecipa, tra gli altri, l’ex consigliere comunale e metropolitano Federico Ascani.

Negli ultimi mesi, inoltre, diverse componenti dell’opposizione – da Governo Civico a Ladispoli Attiva fino ai gruppi di Pascucci e Amelia Mollica Graziano – hanno condiviso più volte iniziative e posizioni su alcuni dossier cittadini. Resta da capire se questa convergenza riuscirà a trasformarsi in un progetto elettorale unitario.

Ladispoli cresce, insieme ai problemi da affrontare

La prossima tornata elettorale arriva in una fase delicata per una città cresciuta sensibilmente negli anni, non soltanto durante la stagione estiva. L’aumento della popolazione e degli spostamenti quotidiani ha reso più evidenti alcune criticità, a partire dalla viabilità.

Muoversi e parcheggiare nelle aree di viale Italia, via Ancona e piazza Rossellini è diventato progressivamente più complicato, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso. Anche l’uscita verso l’Aurelia e via Settevene Palo risentono dei flussi dei pendolari diretti o provenienti da Roma, Civitavecchia e Fiumicino.

Da tempo residenti di Cerveteri e Ladispoli chiedono inoltre interventi sulla viabilità nei pressi dello svincolo, compresa l’ipotesi di una rotatoria. Un tema destinato inevitabilmente a tornare nella prossima campagna elettorale.

Sicurezza, degrado e rifiuti

Tra i dossier aperti figurano anche sicurezza e decoro urbano. L’area della stazione è periodicamente al centro di segnalazioni legate al degrado e alla presenza di persone senza dimora, mentre resta il problema dell’abbandono irregolare dei rifiuti.

Sacchi, ingombranti e materiali lasciati fuori dai punti di conferimento non riguardano soltanto le zone periferiche, ma interessano anche aree centrali e lungomare.

La stessa amministrazione ha previsto negli anni il ricorso alla videosorveglianza mobile contro gli abbandoni e, nel nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti presentato a inizio ottobre, ha indicato tra le priorità una maggiore attenzione alla pulizia del centro, del lungomare e delle spiagge.

Sarà uno dei banchi di prova per chi governerà la città dal 2027.

Trasporti, pendolari ed erosione costiera

Per migliaia di residenti Ladispoli continua ad avere un rapporto quotidiano con Roma. La linea ferroviaria FL5 resta quindi un’infrastruttura essenziale per studenti e lavoratori, ma ritardi, frequenze e collegamenti sono periodicamente fonte di disagi.

A questo si aggiunge il tema del trasporto pubblico locale, sempre più importante in una città che si è allargata e nella quale non tutti gli spostamenti possono dipendere dall’automobile.

Poi c’è il mare. Non soltanto risorsa turistica, ma territorio da difendere. Le mareggiate hanno aggravato negli anni il problema dell’erosione costiera, con particolare attenzione all’area di Torre Flavia, dove anche la Regione Lazio ha effettuato sopralluoghi e avviato approfondimenti.

Difendere la costa significa proteggere spiagge, attività economiche e patrimonio naturalistico.