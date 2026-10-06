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Legge elettorale, la Camera approva la fiducia sugli articoli 1 e 2
6 ottobre 2026 | 22:37
La Camera approva la fiducia sugli articoli 1 e 2 della legge elettorale; le opposizioni definiscono il provvedimento incostituzionale.
La Camera ha dato il via libera alla fiducia sugli articoli 1 e 2 del provvedimento sulla legge elettorale. Il voto consente di proseguire l’esame del testo parlamentare.
Le opposizioni hanno definito il provvedimento «incostituzionale». Si tratta di una valutazione politica espressa dai gruppi contrari al testo, riportata nel corso dell’esame alla Camera.
Esame rinviato a mercoledì
L’esame della legge elettorale riprenderà mercoledì mattina. La discussione proseguirà quindi dopo il via libera alla fiducia sugli articoli iniziali del provvedimento.