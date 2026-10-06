Loreena McKennitt pubblica la nuova edizione di The Mask and Mirror

Loreena McKennitt pubblicherà il 9 ottobre The Mask and Mirror Definitive Edition, nuova edizione dedicata ai 30 anni dell’album originale del 1994. La pubblicazione sarà una deluxe a tiratura limitata, già disponibile in pre-order, con materiali esclusivi e inediti.

Un cofanetto tra musica e archivio

Il progetto si presenta come un cofanetto di quattro dischi: due CD, un DVD e un Blu-ray audio, raccolti in un volume con copertina rigida. La confezione comprende anche un booklet di 32 pagine con l’artwork originale, le note di copertina e materiali d’archivio del 1994 e del 1995.

Tra i contenuti sono inclusi fotografie, interviste, una prova generale e registrazioni audio di performance, in gran parte mai pubblicate prima. La nuova edizione contiene inoltre un racconto personale in quattro parti, narrato dalla stessa McKennitt, sui viaggi che hanno ispirato le canzoni, sulla registrazione dell’album e sul tour internazionale successivo.

Jeff Wolpert dei Desert Fish di Toronto, vincitore di tre JUNO Award, ha curato il mastering. Il progetto grafico è stato invece affidato a Jeri Heiden, vincitrice di un Grammy Award, di Smog Design, Inc. di Los Angeles.

Il tour tra Canada ed Europa

La pubblicazione sarà accompagnata da un tour su due continenti: le date in Canada sono previste nell’autunno del 2026, mentre quelle europee si terranno nella primavera del 2027.

Quinto album in studio dell’artista, The Mask and Mirror è noto per la fusione di influenze spagnole, celtiche e marocchine e per l’impiego di strumenti come violoncello, uilleann pipes, doumbek, tabla e oud. L’edizione definitiva è il secondo capitolo della serie dedicata ai momenti più significativi della carriera di McKennitt, dopo The Visit Definitive Edition, pubblicata nel 2021.