Mps, Lovaglio valuta un cda straordinario e nuove mosse sull’Ops di Intesa

Mps valuta le contromosse dopo il rialzo dell’offerta di Intesa e l’impegno di Delfin ad aderire. Secondo fonti finanziarie citate da Adnkronos, il banchiere Luigi Lovaglio potrebbe convocare un cda straordinario già giovedì o comunque entro la fine della settimana.

Se anche Caltagirone aderisse alla holding della famiglia Del Vecchio, il fronte contrario supererebbe il 31% del capitale . Una quota ancora distante dai due terzi necessari per dare il via libera alla doppia Ops su Banca Generali e Banco Bpm .

Tra le ipotesi di mercato figura anche un possibile rinvio dell’assemblea . Si tratta, però, di indiscrezioni : non è stata indicata una decisione ufficiale. Lovaglio potrebbe inoltre tentare di rafforzare la proposta di remunerazione per intercettare il consenso dei fondi.

L’eventuale modifica dovrebbe essere sottoposta all’assemblea e richiederebbe capitale e riserve sufficienti, oltre alle eventuali valutazioni o autorizzazioni regolamentari. Intesa ha calibrato il rilancio in contanti per superare o almeno eguagliare il valore percepito del dividendo straordinario di Mps, indicato in 1,208 euro per azione nel piano precedente.