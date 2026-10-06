Mps, Lovaglio valuta un cda straordinario e nuove mosse sull’Ops di Intesa
Mps valuta le contromosse dopo il rialzo di Intesa e l’impegno di Delfin. Possibile cda straordinario e ipotesi di modifica del dividendo.
Mps valuta le contromosse dopo il rialzo dell’offerta di Intesa e l’impegno di Delfin ad aderire. Secondo fonti finanziarie citate da Adnkronos, il banchiere Luigi Lovaglio potrebbe convocare un cda straordinario già giovedì o comunque entro la fine della settimana.
Se anche Caltagirone aderisse alla holding della famiglia Del Vecchio, il fronte contrario supererebbe il 31% del capitale. Una quota ancora distante dai due terzi necessari per dare il via libera alla doppia Ops su Banca Generali e Banco Bpm.
Le ipotesi sul consiglio e sull’assemblea
Tra le ipotesi di mercato figura anche un possibile rinvio dell’assemblea. Si tratta, però, di indiscrezioni: non è stata indicata una decisione ufficiale. Lovaglio potrebbe inoltre tentare di rafforzare la proposta di remunerazione per intercettare il consenso dei fondi.
Per Antonio Tognoli, responsabile della macroanalisi di Cfo Sim, in linea di principio il cda potrebbe aumentare il dividendo, modificandone anche la composizione. Tra le possibilità citate figurano una quota maggiore in cash oppure un diverso mix con azioni Generali.
Il nodo della remunerazione
L’eventuale modifica dovrebbe essere sottoposta all’assemblea e richiederebbe capitale e riserve sufficienti, oltre alle eventuali valutazioni o autorizzazioni regolamentari. Intesa ha calibrato il rilancio in contanti per superare o almeno eguagliare il valore percepito del dividendo straordinario di Mps, indicato in 1,208 euro per azione nel piano precedente.
Secondo Tognoli, un via libera al dividendo straordinario o alla riduzione di capitale collegata potrebbe far scattare la condizione di inefficacia dell’Opas di Intesa, con possibili reazioni del mercato. Anche il rinvio dell’assemblea sarebbe una strada complessa: potrebbe richiedere una nuova convocazione del cda nel rispetto dei termini di legge e dello statuto, oppure essere disposto in sede assembleare ai sensi dell’articolo 2374 del Codice civile.
Una dilazione strategica a ridosso dell’appuntamento, osserva l’analista, rischierebbe di essere interpretata come ostruzionismo, aumentando l’incertezza sul titolo e sulle tempistiche dell’Opas di Intesa. Intanto Generali, principale azionista di Banca Generali, attenderà l’assemblea del 29 ottobre prima di esprimersi, mentre Banco Bpm aspetta di capire le mosse di Credit Agricole.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.