Navette turistiche nei centri storici, audizione sulla proposta di legge in VI Commissione

Audizione della VI Commissione del Lazio sulla Proposta di Legge n. 302/2026 per il trasporto con navette turistiche nei centri storici e scadenze per emendamenti e subemendamenti.

La VI Commissione del Consiglio regionale del Lazio ha svolto un’audizione sulla Proposta di Legge n. 302/2026, dedicata al trasporto con navette turistiche nei centri storici. La seduta, riunita il 6 ottobre 2026 nella Sala Mechelli, ha coinvolto enti locali, sindacati, imprese turistiche, associazioni della micromobilità elettrica e rappresentanti delle professioni del settore.

La Commissione, presieduta da Cosmo Mitrano e successivamente diretta dalla vicepresidente Michela Califano, ha raccolto osservazioni sulle modalità di regolamentazione del servizio. Il confronto ha riguardato soprattutto la mobilità sostenibile, il decoro urbano, la sicurezza della circolazione e la tutela della concorrenza tra operatori.

Il confronto tra enti locali e operatori

Roma Capitale ha segnalato la complessità del fenomeno nel proprio territorio. L’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha riferito che sono state rilasciate 41 autorizzazioni per navette a favore di otto operatori, in attuazione del Decreto ministeriale n. 193/2015 sui veicoli atipici. Ha evidenziato la presenza, nel centro storico, di numerosi altri mezzi collegati a servizi accessori di strutture ricettive o agenzie di viaggio.

Patanè ha chiesto che la proposta citi espressamente Roma Capitale, salvaguardandone l’autonomia regolamentare d’intesa con la Regione e lasciando ai Comuni la possibilità di disciplinare l’intero comparto.

Da Civitavecchia è arrivata la richiesta di distinguere con chiarezza le navette a percorso definito dai servizi di noleggio con conducente. Tarquinia ha invece sottolineato l’esigenza di linee guida regionali sulle aree di sosta, sui punti di raccolta e sull’identificabilità dei veicoli.

Sicurezza, regole e tutela della concorrenza

Le organizzazioni del trasporto pubblico non di linea hanno sollecitato un perimetro normativo più rigoroso. Tra le proposte emerse figurano il contingentamento numerico dei mezzi, il vincolo di territorialità, gli itinerari secondari predefiniti e il divieto di stazionamento su suolo pubblico.

Le associazioni di categoria hanno inoltre richiamato la necessità di separare il trasporto turistico dal servizio taxi e NCC, anche per evitare l’uso delle autorizzazioni per attività prive di vincoli di itinerario o orario. Sono state prospettate misure come percorsi protetti, una codifica cromatica dei veicoli autorizzati e requisiti più stringenti per imprese e coperture assicurative.

Gli operatori del turismo e della mobilità elettrica hanno difeso il valore economico e occupazionale del comparto. È stata sottolineata l’utilità delle navette elettriche per anziani, famiglie con bambini e persone con ridotta mobilità, insieme alla necessità di non penalizzare le imprese regolari e gli investimenti già realizzati.

Un ulteriore tema ha riguardato i ruoli a bordo. I rappresentanti delle guide e degli accompagnatori hanno chiesto di riservare la narrazione dei beni culturali alle guide abilitate, evitando sovrapposizioni con le mansioni dei conducenti e possibili forme di esercizio abusivo della professione.

Le scadenze per gli emendamenti

Al termine dell’audizione, la Commissione ha fissato il calendario per l’esame della proposta. Il termine per gli emendamenti è previsto per martedì 13 ottobre 2026 alle 12, mentre quello per i subemendamenti scadrà mercoledì 14 ottobre 2026 alle 12.

Il primo firmatario Marco Bertucci ha ringraziato i partecipanti e dichiarato la disponibilità a valutare le memorie scritte presentate dalle organizzazioni. Califano ha ricordato che la legge regionale dovrà svolgere una funzione di indirizzo generale, lasciando ai Comuni, a partire da Roma Capitale, il recepimento delle linee guida nei regolamenti locali.