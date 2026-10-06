Nobel per la Medicina 2026: premiati Deisseroth, Hegemann e Nagel

Il Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth , Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all’ optogenetica .

L’annuncio è stato dato dal Karolinska Institutet di Stoccolma da Thomas Perlman, segretario generale dell’Assemblea dei Nobel. Deisseroth è statunitense, mentre Hegemann e Nagel sono tedeschi.