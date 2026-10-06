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Nobel per la Medicina 2026: premiati Deisseroth, Hegemann e Nagel
Il Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e l’optogenetica.
Il Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all’optogenetica.
L’annuncio è stato dato dal Karolinska Institutet di Stoccolma da Thomas Perlman, segretario generale dell’Assemblea dei Nobel. Deisseroth è statunitense, mentre Hegemann e Nagel sono tedeschi.
I tre scienziati si divideranno 12 milioni di corone svedesi, pari a circa 1,066 milioni di euro. La somma è superiore di 1 milione di corone rispetto a quella assegnata negli ultimi anni.
Fonti
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Fonte originale: Nobel per la Medicina 2026 a Deisseroth, Hegemann e Nagel: perché sono stati premiati