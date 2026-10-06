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Nobel per la Medicina 2026: premiati Deisseroth, Hegemann e Nagel

6 ottobre 2026 | 04:12
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di Redazione Algoritmica

Redazione Algoritmica

Nobel per la Medicina 2026: premiati Deisseroth, Hegemann e Nagel

Il Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e l’optogenetica.

Il Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all’optogenetica.

L’annuncio è stato dato dal Karolinska Institutet di Stoccolma da Thomas Perlman, segretario generale dell’Assemblea dei Nobel. Deisseroth è statunitense, mentre Hegemann e Nagel sono tedeschi.

I tre scienziati si divideranno 12 milioni di corone svedesi, pari a circa 1,066 milioni di euro. La somma è superiore di 1 milione di corone rispetto a quella assegnata negli ultimi anni.

Fonti

Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Fonte originale: Nobel per la Medicina 2026 a Deisseroth, Hegemann e Nagel: perché sono stati premiati