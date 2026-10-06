Roma, 6 ottobre 2026 – Un giovane di circa 20 di origini nordafricane, è stato trovato senza vita ieri mattina in via Attilio Hortis, a pochi passi dalla stazione Prenestina, a Roma. Il corpo è stato scoperto poco dopo mezzogiorno sul marciapiede che costeggia un’area verde. La vittima non aveva con sé né documenti né telefono cellulare. Secondo i primi accertamenti, il ragazzo presentava una profonda ferita da arma da taglio al torace, ritenuta al momento la causa della morte. Sul terreno sono state individuate anche tracce di sangue.

La Scientifica al lavoro sulla scena

La Polizia Scientifica ha lavorato per diverse ore nell’area alla ricerca di elementi utili a ricostruire quanto accaduto e, soprattutto, a stabilire dove sia avvenuta l’aggressione. Gli investigatori non escludono infatti che il giovane possa essere stato ferito in un altro luogo e che successivamente sia arrivato, oppure sia stato trasportato, fino al punto in cui è stato rinvenuto.

Sul caso indaga la Squadra Mobile, che ha acquisito le immagini delle telecamere presenti nella zona. L’attenzione è concentrata su eventuali movimenti sospetti e sul possibile passaggio di veicoli che potrebbero aver avuto un ruolo nella vicenda.

Il delitto arriva a pochi giorni dall’omicidio di un trentenne trovato morto, anche in quel caso con ferite da arma da taglio, nel parco Fabio Montagna alla Rustica (leggi qui), dopo lo sgombero dello stabile di via Tallone a Tor Sapienza. Nello stesso contesto un altro uomo era rimasto ferito da diversi fendenti.