Microplastiche nei fiumi: sull’Arrone il primo corso nazionale per monitorare l’inquinamento

Tre giorni di formazione teorico-pratica per tecnici, ricercatori e professionisti del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS).

Roma Fiumicino – Si è conclusa a Roma la prima edizione del corso nazionale “Microplastiche fluviali: dal campionamento all’analisi del dato”, organizzato da CISBA e ARPA Lazio. Tre giorni di formazione teorico-pratica per tecnici, ricercatori e professionisti su metodologie di monitoraggio delle microplastiche nei corsi d’acqua. L’evento ha coinvolto enti del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), università e settore privato.

Tra il 28 e il 30 settembre, a Roma, si è svolta la prima edizione del corso nazionale di formazione “Microplastiche fluviali: dal campionamento all’analisi del dato”, organizzato congiuntamente dal CISBA (Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale) e dall’ARPA Lazio. L’iniziativa ha rappresentato un momento fondamentale per affrontare una problematica ambientale di estrema attualità, che richiede metodologie sempre più rigorose e standardizzate per garantire un monitoraggio efficace delle acque superficiali.

L’evento, articolato in tre giornate, si è tenuto sia in aula – presso l’Aula magna e i laboratori dell’ARPA Lazio – che sul campo, lungo il fiume Arrone nel territorio di Fiumicino. Vi hanno partecipato funzionari e tecnici dell’SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente), ricercatori degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), docenti e tesisti universitari, oltre a liberi professionisti e consulenti del settore privato.

Durante il corso, i partecipanti hanno approfondito tutte le fasi del processo, dalla raccolta dei campioni all’analisi dei dati, con particolare attenzione agli ecosistemi lotici (fiumi, ruscelli, ecc.). Le attività, sia teoriche che pratiche, hanno incluso:

la selezione della strumentazione più idonea per il campionamento;

più idonea per il campionamento; il trattamento dei campioni in laboratorio;

in laboratorio; le procedure di filtraggio e sorting dei frammenti e delle fibre, utilizzando lo stereomicroscopio ;

dei frammenti e delle fibre, utilizzando lo ; l’elaborazione statistica dei dati e la corretta interpretazione dei risultati per valutare lo stato ecologico delle acque.