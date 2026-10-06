L'INTERROGAZIONE
Ostia Antica e Giardino di Roma “senza medici di famiglia”
Il consigliere regionale M5S Enzo D’Antò annuncia un’interrogazione alla Giunta dopo il pensionamento degli ultimi due medici di medicina generale
Ostia, 6 ottobre 2026 – Il pensionamento degli ultimi due medici di famiglia lascia, secondo quanto denunciato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Enzo D’Antò, migliaia di cittadini di Ostia Antica e Giardino di Roma senza un medico di medicina generale. Una situazione sulla quale l’esponente M5S annuncia un’interrogazione urgente al presidente della Giunta regionale del Lazio.
“Presenterò un’interrogazione urgente al presidente della Giunta regionale per chiedere risposte immediate sulla situazione di Ostia Antica e Giardino di Roma, dove, dopo il pensionamento degli ultimi due medici di famiglia, migliaia di cittadini sono rimasti senza medico di medicina generale”, dichiara D’Antò.
Raccolta firme a Ostia Antica e Giardino di Roma
La questione ha mobilitato anche i residenti. Secondo quanto riferisce il consigliere regionale, i cittadini insieme ai Comitati di quartiere Ostia Antica Saline e Giardino di Roma hanno avviato una raccolta firme per chiedere il ripristino del servizio.
“I cittadini, insieme ai Comitati di quartiere Ostia Antica Saline e Giardino di Roma, hanno avviato una raccolta firme per chiedere il ripristino del servizio. Possiamo costruire tutte le Case della Comunità che vogliamo, ma se mancano i medici, chi ci mettiamo dentro?”, afferma D’Antò.
D’Antò: “Serve una strategia sul ricambio generazionale”
Al centro dell’interrogazione annunciata ci sarà anche il tema del ricambio generazionale nella medicina generale, che il consigliere M5S chiede alla Regione di affrontare con interventi specifici.
“Servono risposte urgenti ai cittadini e una strategia concreta per affrontare il ricambio generazionale della medicina generale. La sanità territoriale non si misura solo nelle strutture che si inaugurano, ma nella possibilità concreta di trovare un medico quando se ne ha bisogno”, conclude Enzo D’Antò.