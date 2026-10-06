Ostia Antica e Giardino di Roma “senza medici di famiglia”

Ostia, 6 ottobre 2026 – Il pensionamento degli ultimi due medici di famiglia lascia, secondo quanto denunciato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Enzo D’Antò , migliaia di cittadini di Ostia Antica e Giardino di Roma senza un medico di medicina generale. Una situazione sulla quale l’esponente M5S annuncia un’interrogazione urgente al presidente della Giunta regionale del Lazio.

“Presenterò un’interrogazione urgente al presidente della Giunta regionale per chiedere risposte immediate sulla situazione di Ostia Antica e Giardino di Roma, dove, dopo il pensionamento degli ultimi due medici di famiglia, migliaia di cittadini sono rimasti senza medico di medicina generale”, dichiara D’Antò.

La questione ha mobilitato anche i residenti. Secondo quanto riferisce il consigliere regionale, i cittadini insieme ai Comitati di quartiere Ostia Antica Saline e Giardino di Roma hanno avviato una raccolta firme per chiedere il ripristino del servizio.