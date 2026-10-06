Paura a San Basilio, bomba carta esplode nel cortile di un palazzo: evacuate 50 persone

Roma, 6 ottobre 2026 – Paura nella notte a San Basilio, dove una bomba carta è esplosa nel cortile di un palazzo in via Filottrano, all’altezza del civico 11. Il boato, avvenuto poco dopo le 2, ha svegliato i residenti della zona. L’ordigno artigianale ha provocato danni ad alcune serrande e ai vetri delle finestre, ma non si registrano feriti.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi, circa 50 persone sono state temporaneamente evacuate dallo stabile. Secondo quanto riferito dai residenti, nel palazzo vivono anche bambini e persone anziane.

La Scientifica al lavoro

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine insieme alla Polizia scientifica, impegnata nei rilievi per individuare elementi utili alle indagini. Presenti anche gli agenti della Polizia locale del IV Gruppo Tiburtino.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’esplosione e di risalire a chi abbia fatto esplodere l’ordigno. Al momento non è stato chiarito il movente.

Tra le ipotesi prese in considerazione c’è anche quella di un possibile avvertimento, ma si tratta di una pista ancora da verificare e non vengono escluse altre ricostruzioni.

Gli altri episodi nella Capitale

L’esplosione di San Basilio arriva a pochi giorni da altri episodi simili avvenuti in diverse zone di Roma, tra Alessandrino, Don Bosco e Borghesiana.