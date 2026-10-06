Proteste degli studenti in Francia: scontri a Parigi e lezioni sospese nei licei

Proteste studentesche in tutta la Francia, con scontri a Parigi durante il terzo atto della mobilitazione. Sul Boulevard Voltaire, vicino a Place de la Nation, alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni.

Scontri a Parigi durante il corteo

Secondo la Prefettura di polizia di Parigi, circa 300 manifestanti stavano tentando di attaccare gli agenti. Le autorità hanno cercato di respingerli e disperderli per consentire al corteo di raggiungere Place de la Nation.

Una banca è stata presa di mira. Alcuni partecipanti, riferisce Le Figaro, hanno staccato frammenti di pietra dai gradini dei negozi per scagliarli contro le forze dell’ordine.

Sospensione delle lezioni nei licei

Il premier Sebastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle normali attività didattiche nei licei francesi per tre giorni. Il provvedimento scatterà da domani e proseguirà giovedì e venerdì.

Intervenendo all’Assemblea Nazionale, Lecornu ha spiegato che il ministro dell’Istruzione, Eduard Geffray, ha deciso di liberare tempo per permettere agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. L’obiettivo, secondo il premier, è consentire ai presidi di dedicare tempo alla democrazia all’interno dei licei.

Il bilancio dei feriti

Il bilancio comunicato da Lecornu è di 215 studenti feriti, in gran parte a seguito di aggressioni e, in misura più ridotta, di incidenti. Sono inoltre rimasti feriti 85 membri del personale scolastico, tra cui 34 presidi e vicepresidi.

Il premier ha definito il dato il bilancio più grave da decenni nel settore dell’istruzione per numero di dipendenti pubblici feriti. La mobilitazione degli studenti delle scuole superiori è in crescita.