Rai, Sigfrido Ranucci sospeso per 10 giorni dopo l’analisi della Commissione Etica

Resta aperto il tema del possibile ritorno del giornalista alla conduzione di Report , dalla quale era stato rimosso . Paolo Corsini , direttore dell’Intrattenimento Rai, ha espresso una posizione contraria al reintegro.

«Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere», ha dichiarato Corsini a Milano , a margine della presentazione della striscia Due Di Picche di Tommaso Cerno. Il direttore ha aggiunto: «Noi pensiamo di essere nel giusto e di avere fatto tutto correttamente».

Dopo l’udienza, il giudice Donatella Casari ha ritenuto il procedimento cautelare sufficientemente istruito e si è riservata la decisione. Alle parti è stato concesso il termine per depositare le note fino al 30 settembre 2026; non è stata disposta un’ulteriore attività istruttoria. (fonte adnkronos)