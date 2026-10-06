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Rai, Sigfrido Ranucci sospeso per 10 giorni dopo l’analisi della Commissione Etica
La Rai sospende Sigfrido Ranucci per 10 giorni dopo l’analisi della Commissione per il Codice Etico. Corsini esclude il reintegro a Report.
La Rai ha disposto la sospensione di 10 giorni per Sigfrido Ranucci. La decisione arriva dopo la valutazione dei risultati dell’analisi condotta dalla Commissione per il Codice Etico dell’azienda, secondo quanto appreso dall’Adnkronos.
Le dichiarazioni sul futuro a Report
Resta aperto il tema del possibile ritorno del giornalista alla conduzione di Report, dalla quale era stato rimosso. Paolo Corsini, direttore dell’Intrattenimento Rai, ha espresso una posizione contraria al reintegro.
«Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere», ha dichiarato Corsini a Milano, a margine della presentazione della striscia Due Di Picche di Tommaso Cerno. Il direttore ha aggiunto: «Noi pensiamo di essere nel giusto e di avere fatto tutto correttamente».
Il ricorso contro la rimozione
La sospensione si inserisce nel contenzioso avviato da Ranucci contro la decisione della Rai di rimuoverlo dalla conduzione di Report, adottata alla fine di agosto. Il giornalista ha presentato un ricorso urgente al tribunale del lavoro di Roma.
Dopo l’udienza, il giudice Donatella Casari ha ritenuto il procedimento cautelare sufficientemente istruito e si è riservata la decisione. Alle parti è stato concesso il termine per depositare le note fino al 30 settembre 2026; non è stata disposta un’ulteriore attività istruttoria. (fonte adnkronos)