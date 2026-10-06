Roma, 29 anni senza don Luigi Di Liegro: messa a San Giovanni in Laterano

La celebrazione sarà presieduta dal cardinale Baldassare Reina e preceduta dalla lettura dell’editto della Diocesi di Roma

Roma, 6 ottobre 2026 – A 29 anni dalla morte di don Luigi Di Liegro, lunedì 12 ottobre alle 18.30 la basilica di San Giovanni in Laterano, a Roma, ospiterà una messa in sua memoria. Sarà il primo appuntamento dopo la decisione della Diocesi di Roma di avviare i passi necessari verso l’apertura della causa di beatificazione.

La celebrazione sarà presieduta dal cardinale vicario Baldassare Reina e sarà preceduta dalla lettura dell’editto pubblicato dalla Diocesi di Roma il 22 settembre, con il quale è stata avviata la raccolta della documentazione relativa alla fama di santità del Servo di Dio.

Il percorso verso la causa di beatificazione

L’appuntamento arriva dopo le parole di Papa Leone XIV, che ha accolto con favore la decisione della Diocesi. «Ho infatti accolto con grande gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di don Luigi Di Liegro».

Al termine della lettura dell’editto inizierà la messa, animata dal coro diocesano diretto da monsignor Marco Frisina.

Don Luigi Di Liegro è stato direttore del Centro pastorale per l’animazione della comunità cristiana e i servizi socio-caritativi e primo direttore della Caritas Diocesana.

La celebrazione è organizzata dalla Diocesi di Roma insieme alla Fondazione Di Liegro, con la collaborazione della Caritas diocesana, del Centro Astalli, di Azione Cattolica Roma e del Forum Terzo Settore.