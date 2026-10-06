Shin Bet, allarme su Hamas: possibile attacco in Israele vicino alle elezioni

Il capo dello Shin Bet, David Zini, ha lanciato l’allarme su un possibile nuovo attacco di Hamas in Israele in coincidenza con le prossime elezioni o subito dopo. L’avvertimento è stato rivolto durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano.

L’allarme su Hamas

Secondo quanto riferito da Israel Hayom, Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati. Zini ha inoltre segnalato la possibile collaborazione tra Hamas e altri “proxy” dell’Iran, citando anche gli Houthi dello Yemen.

Nel corso della riunione, i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all’Iran. Il capo di Stato maggiore, Eyal Zamir, ha assicurato che l’esercito è in “modalità di prevenzione continua” per evitare nuovi incidenti.

Tunnel e operazioni a Gaza

Il capo delle operazioni dell’esercito israeliano ha riferito che il 95% dei tunnel già individuati tra la cosiddetta Linea Gialla e il confine è stato sgomberato.

Durante il briefing è stato affrontato anche il raid condotto sabato contro Ali al-Amoudi, descritto come un esponente di alto livello di Hamas a Gaza. L’esito del raid non è ancora chiaro. Un alto esponente dell’intelligence militare ha dichiarato: “Se non ci siamo riusciti, ci riproveremo”.