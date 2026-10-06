Sicurezza integrata, in commissione Lazio il primo ciclo di audizioni
Primo ciclo di audizioni sulla proposta di legge del Lazio sulla sicurezza integrata: formazione, contrasto all’abusivismo, videosorveglianza e ruolo della vigilanza privata.
La I Commissione del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Flavio Cera, ha svolto il primo ciclo di audizioni sulla proposta di legge dedicata alla sicurezza integrata. La seduta si è concentrata sulla formazione degli operatori, sulla prevenzione e sulla collaborazione tra istituzioni e categorie.
La proposta era stata illustrata nella seduta del 10 settembre. La prima firmataria, Eleonora Berni (FdI), ha sottolineato il carattere complementare della norma rispetto alle funzioni della polizia locale e il possibile contributo di professionalità capaci di prevenire e gestire situazioni critiche.
Formazione e contrasto agli abusivi
Nel corso degli interventi è stata indicata come essenziale la formazione del personale impegnato nella sicurezza sussidiaria. Tra le richieste emerse figurano anche il contrasto agli operatori abusivi, il sostegno alle aziende autorizzate e il rispetto del costo della manodopera.
Per le aree maggiormente esposte alla microcriminalità è stata proposta una centrale di controllo, insieme a sistemi regionali per la condivisione dei dati. Gli auditi hanno inoltre sollecitato il sostegno alle società con una centrale operativa, la gestione dei servizi di videosorveglianza e il rilevamento sistematico dell’inquinamento acustico.
Videosorveglianza, pattuglie e droni
Tra le ipotesi discusse rientrano sistemi integrati di mobilità per gestire i flussi notturni e un maggiore coinvolgimento delle pattuglie di vigilanza privata sul territorio di Roma. È stata anche indicata la possibilità di utilizzare il pattugliamento tramite droni per controllare movida, abusivismo e assembramenti.
Nella seconda parte della seduta si è parlato degli obblighi dei datori di lavoro, in particolare della valutazione dei rischi per il personale, e della necessità di rafforzare la comunicazione nei contesti critici e interculturali della vita notturna. È stata inoltre auspicata una revisione della disciplina sulle guardie particolari giurate.
Un ruolo sussidiario
Gli intervenuti hanno ribadito che la sicurezza integrata non deve sovrapporsi alle funzioni esclusive della polizia. È stato chiesto di ampliare i fondi per la sicurezza urbana e di tutelare la legalità non solo nelle aree turistiche, ma anche per i cittadini.
In chiusura, Berni ha sostenuto che la sicurezza urbana non può essere gestita esclusivamente dagli enti locali e ha apprezzato il confronto tra amministratori e categorie. L’obiettivo indicato è conciliare lavoro, divertimento e sicurezza.
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Fonte originale: Consiglio Regionale del Lazio – Commissioni – I Commissione – Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalit�, antimafia – Notizie – Sicurezza integrata, primo ciclo di audizioni in commissione