MOBILITA'
Stop ai treni tra Nettuno e Marechiaro, arrivano i bus sostitutivi
Nettuno, 6 ottobre 2026 – Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Nettuno per lavori tra Nettuno e Marechiaro. Dalle 23.30 dell’8 ottobre alle 3 del 12 ottobre 2026, la circolazione sarà sospesa nel tratto interessato per consentire la demolizione del cavalcaferrovia pedonale.
Durante l’intervento alcuni treni del Regionale di Trenitalia saranno quindi interessati da variazioni. Le modifiche al servizio, precisa la società, potranno verificarsi anche prima dell’inizio o dopo la conclusione dell’orario programmato dei lavori.
Bus sostitutivi tra Nettuno e Marechiaro
Per garantire i collegamenti durante l’interruzione ferroviaria sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Marechiaro e Nettuno, in entrambe le direzioni.
Trenitalia avverte che i tempi di percorrenza dei bus potranno aumentare in base alle condizioni del traffico stradale e che i posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto alla normale capacità dei treni.
Sui mezzi sostitutivi sarà consentito gratuitamente il trasporto delle biciclette pieghevoli, purché custodite in apposite borse e con dimensioni massime di 40x30x15 centimetri. Non saranno invece ammessi altri tipi di biciclette né mezzi di micromobilità elettrica come monopattini, monowheel e hoverboard.
Le regole per il trasporto degli animali
Sui bus sarà consentito anche il trasporto gratuito di animali di piccola taglia, se custoditi all’interno di un trasportino. Saranno sempre ammessi i cani da assistenza, mentre non potranno salire cani di media e grossa taglia.
Trenitalia invita i viaggiatori a verificare le informazioni in prossimità della partenza attraverso i propri canali di informazione e vendita. I clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale potranno ricevere comunicazioni sulle variazioni anche tramite email o SMS.