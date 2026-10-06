Stop ai treni tra Nettuno e Marechiaro, arrivano i bus sostitutivi

Nettuno, 6 ottobre 2026 – Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Nettuno per lavori tra Nettuno e Marechiaro . Dalle 23.30 dell’8 ottobre alle 3 del 12 ottobre 2026 , la circolazione sarà sospesa nel tratto interessato per consentire la demolizione del cavalcaferrovia pedonale .

Per garantire i collegamenti durante l’interruzione ferroviaria sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Marechiaro e Nettuno , in entrambe le direzioni.

Sui mezzi sostitutivi sarà consentito gratuitamente il trasporto delle biciclette pieghevoli, purché custodite in apposite borse e con dimensioni massime di 40x30x15 centimetri. Non saranno invece ammessi altri tipi di biciclette né mezzi di micromobilità elettrica come monopattini, monowheel e hoverboard.