Tivoli, turismo senza barriere: parte “Experience the Beauty”

Fare di Tivoli un territorio di sperimentazione per un modello integrato di turismo accessibile, capace di coinvolgere patrimonio culturale, spazi urbani, operatori e servizi. È l’obiettivo di “Experience the Beauty – Scoprire e vivere Tivoli oltre ogni barriera”, il progetto presentato alle Scuderie Estensi che si svilupperà nell’arco dei prossimi 20 mesi.

L’iniziativa nasce grazie all’aggiudicazione di un bando promosso dal Ministero per le Disabilità e dal Ministero del Turismo, attraverso il quale la Regione Lazio ha ottenuto un finanziamento di quasi 4 milioni di euro.

«Il progetto mira non solo al diritto di visita turistica per le persone con disabilità, ma anche ad essere una potente leva di sviluppo economico per l’intera filiera locale», ha spiegato l’assessore regionale all’Inclusione sociale Massimiliano Maselli, intervenuto alla presentazione. «L’obiettivo ultimo è rendere Tivoli una città con accessibilità globale».

Una mappa dell’accessibilità di Tivoli

Il primo passo sarà una mappatura dell’accessibilità urbana, naturalistica, culturale e turistica della città. Saranno analizzati luoghi, percorsi, strutture e servizi attraverso sopralluoghi sul campo, con l’obiettivo di individuare criticità e potenzialità.

Le informazioni confluiranno in un dataset georeferenziato dal quale saranno individuati cinque percorsi prioritari da progettare, attrezzare, sperimentare e successivamente validare.

Alla ricognizione fisica si affiancherà quella digitale attraverso Experience the Beauty Live, una piattaforma web-based che raccoglierà mappe, schede dei luoghi, percorsi e contenuti multimediali accessibili. L’obiettivo è consentire ai visitatori di conoscere in anticipo le caratteristiche dell’esperienza e preparare la visita prima dell’arrivo a Tivoli.

QR sonori, video LIS e mappe tattili

Il progetto prevede l’utilizzo di diversi strumenti per rispondere a esigenze motorie, sensoriali e cognitive: QR sonori, video in LIS, linguaggio chiaro, mappe tattili, disegni in rilievo e dispositivi immersivi.

Dopo la fase di mappatura saranno progressivamente attivati i cinque itinerari, accompagnati da visite accessibili, laboratori multisensoriali e test con utenti reali. I partecipanti saranno chiamati a verificare direttamente strumenti e modalità di fruizione, fornendo indicazioni utili a correggere e consolidare il modello.

Formazione e lavoro nella filiera turistica

Una parte del programma sarà dedicata alla formazione. Saranno coinvolti guide, operatori museali, strutture ricettive, pubblica amministrazione, operatori culturali, cittadini, studenti e persone con disabilità.

I percorsi formativi riguarderanno la comunicazione accessibile, la LIS, gli strumenti digitali e la costruzione di un’offerta territoriale capace di accogliere persone con esigenze differenti.

Accanto alla dimensione turistica è previsto anche un intervento sul fronte occupazionale, con percorsi di inserimento di persone con disabilità nella filiera turistica e culturale attraverso tirocini e Convenzioni ex articolo 14.