Torrimpietra, “consegni oro e contanti al carabiniere in borghese”: l’inganno all’anziana isolata in casa

Fiumicino, 6 ottobre 2026 – Ha cercato di convincere una 74enne vedova a consegnare oro e contanti fingendo una grave emergenza e utilizzando la tecnica del “finto carabiniere”, ma il piano è fallito quando alla porta della donna sono arrivati i veri militari dell’Arma. A Fiumicino, i Carabinieri della Stazione di Torrimpietra hanno arrestato in flagranza un 36enne di origini tunisine, residente in Campania e già noto alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, un complice avrebbe contattato telefonicamente l’anziana spacciandosi per un militare e raccontandole che un’auto intestata al marito defunto sarebbe stata appena utilizzata per commettere una rapina in una gioielleria.

La falsa emergenza e la richiesta di consegnare i preziosi

Facendo leva sullo stato di agitazione della donna, il sedicente carabiniere sarebbe riuscito prima a convincerla ad allontanare il figlio dall’abitazione, lasciandola sola, e poi a raccogliere tutti i valori presenti in casa.

La pensionata avrebbe così preparato circa 57 grammi di gioielli in oro e 100 euro in contanti, convinta di doverli consegnare a un presunto “collega in borghese” che sarebbe passato poco dopo a ritirarli.

Il tentativo di truffa è stato però interrotto grazie alla segnalazione di una vicina di casa, che ha avvisato i Carabinieri.

Il 36enne trova i Carabinieri alla porta

Quando il 36enne si è presentato all’abitazione per ritirare oro e denaro, si è trovato davanti i militari della Stazione di Torrimpietra, che lo hanno bloccato e arrestato.

L’intera somma e i preziosi sono stati recuperati e restituiti all’anziana. L’uomo è stato quindi messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.