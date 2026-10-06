IL FATTO
Triste ritrovamento a Sabaudia, grosso cetaceo trovato morto a Torre Paola
L’animale è stato rinvenuto senza vita lungo la costa. Da accertare specie e cause della morte
Sabaudia, 6 ottobre 2026 – Un grosso cetaceo è stato trovato morto sulla costa di Sabaudia, nei pressi di Torre Paola. Il corpo dell’animale è stato individuato nella giornata di ieri, facendo scattare le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza dell’area.
Dalle prime osservazioni sarebbero emerse alcune ferite profonde sulla carcassa. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella di un possibile impatto con l’elica di un’imbarcazione, ma saranno gli accertamenti scientifici a dover chiarire le cause effettive della morte.
Da accertare la specie del cetaceo
Anche l’identificazione dell’animale resta da definire con certezza. Le prime segnalazioni hanno parlato di una balenottera, mentre sui social alcuni osservatori hanno avanzato l’ipotesi che possa trattarsi di un capodoglio.
Le immagini del ritrovamento hanno rapidamente iniziato a circolare online, alimentando il confronto sulla natura dell’esemplare e sulle possibili cause del decesso.
Nelle prossime ore sono attesi i rilievi da parte degli organismi scientifici incaricati e del personale della Guardia Costiera. Gli accertamenti dovranno stabilire con precisione la specie del cetaceo e verificare l’origine delle ferite riscontrate sul corpo.
Solo gli esami potranno quindi confermare o escludere l’ipotesi secondo cui l’animale sia stato colpito da un’imbarcazione prima di essere trascinato verso riva dalle correnti.