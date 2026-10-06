Vito Dell’Aquila riconquista la cima del Ranking: “Sento di meritarlo e di poter essere il migliore”

“Sono molto soddisfatto di essere tornato al primo posto nel ranking. Avevo perso il primato il mese scorso e sono contento di averlo riconquistato grazie a una serie di grandi risultati. Il bronzo di Muju ha dato continuità alla vittoria di Roma e poi è arrivato anche il successo al Polish Open. Voglio mantenere questa posizione perché sento di meritarla e perché sento di poter essere il migliore. Allo stesso tempo, però, voglio continuare soprattutto a divertirmi.”, ha dichiarato Dell’Aquila, come riporta taekwondoitalia.it.