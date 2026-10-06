LA RICONQUISTA|
Vito Dell’Aquila riconquista la cima del Ranking: “Sento di meritarlo e di poter essere il migliore”
Il campione olimpico e mondiale ha vinto il Polish Open nel mese scorso
Una splendida conquista quella di Vito Dell’Aquila, a seguito dei successi ultimi avuti nei tornei internazionali (leggi qui) . L’atleta tricolore e campione di taekwondo si riprende il primato in cima al Ranking Mondiale e Olimpico della categoria dei 63 kg.
Come riporta taekwondoitalia.it – Nel sistema di ranking del taekwondo, infatti, la partecipazione a competizioni in una categoria di peso diversa da quella olimpica può contribuire comunque alla classifica a cinque cerchi quando la categoria è adiacente a quella di riferimento. Nel caso di Dell’Aquila, i risultati ottenuti nei -63 kg concorrono quindi al percorso verso LA28 della categoria -58 kg.
Dell’Aquila non prenderà parte al Grand Prix di Parigi, a causa dei meccanismi di calcolo introdotti dal nuovo sistema di ranking, e guarda già al prossimo grande obiettivo della stagione: il Grand Prix Final 2026, in programma ad Astana dal 27 al 29 novembre.
Nella capitale kazaka si sfideranno i migliori sedici atleti al mondo, con in palio fino a 100 punti ranking. Un appuntamento centrale nel percorso internazionale di Dell’Aquila e nella corsa verso Los Angeles 2028.
“Sono molto soddisfatto di essere tornato al primo posto nel ranking. Avevo perso il primato il mese scorso e sono contento di averlo riconquistato grazie a una serie di grandi risultati. Il bronzo di Muju ha dato continuità alla vittoria di Roma e poi è arrivato anche il successo al Polish Open. Voglio mantenere questa posizione perché sento di meritarla e perché sento di poter essere il migliore. Allo stesso tempo, però, voglio continuare soprattutto a divertirmi.”, ha dichiarato Dell’Aquila, come riporta taekwondoitalia.it.
Foto Roberto Zazzara/FITA
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