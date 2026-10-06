Von der Leyen: prezzi dell’energia a rischio in inverno, l’Ue prepara una task force

Ursula von der Leyen ha annunciato il lancio di una task force europea per aggregare la domanda di energia. La presidente della Commissione Europea ne ha parlato nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, avvertendo che la situazione dei prezzi potrebbe peggiorare con l’avvicinarsi dell’inverno.

Prezzi di gas e diesel in aumento

Secondo von der Leyen, dalla fine di febbraio i prezzi del gas sono aumentati del 140%, mentre quelli del diesel sono raddoppiati. Nel complesso, dall’inizio del conflitto in Iran, i combustibili fossili importati sarebbero costati all’Europa 100 miliardi di euro in più, senza un aumento della quantità di energia disponibile.

La presidente ha spiegato che famiglie e imprese stanno sostenendo costi più elevati e che le aziende sono sottoposte a forte pressione. Ha quindi invitato ad agire subito per proteggere le fasce più vulnerabili e affrontare i problemi strutturali della crisi.

La nuova iniziativa riprende un modello già utilizzato, secondo von der Leyen, quando la Russia avrebbe tentato di ricattare l’Europa. In quell’occasione furono riuniti gli acquirenti europei e aggregata la domanda per contribuire a garantire le forniture. Ora l’obiettivo è superare la semplice intermediazione e affidare a un operatore di mercato la gestione dell’approvvigionamento congiunto.

Sostegni mirati alle famiglie

Von der Leyen ha collegato la crisi energetica alla chiusura dello Stretto di Hormuz e ha ribadito la necessità di aiuti mirati, evitando misure generalizzate che potrebbero aumentare la domanda, favorire i redditi più alti e comportare costi elevati.