LA SENTENZA|
Assalto alla Cgil, confermate in Appello le sette condanne
La prima sezione della Corte d’Appello di Roma ha confermato le sentenze di primo grado nel filone principale sui fatti del 2021
Roma, 7 ottobre 2026 – La prima sezione della Corte d’Appello di Roma ha confermato le sette condanne di primo grado nell’ambito del filone principale relativo all’assalto alla Cgil del 2021. I giudici hanno dunque ribadito le pene già inflitte in primo grado agli imputati coinvolti nel procedimento.
Confermata la condanna a Roberto Fiore
Tra le condanne confermate figura quella a Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, per il quale resta la pena di 8 anni e 6 mesi di carcere. Confermata anche la condanna nei confronti di Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra, a 8 anni e 7 mesi di carcere. La decisione della Corte d’Appello riguarda complessivamente sette condanne, tutte confermate rispetto al giudizio di primo grado.
Il processo sull’assalto alla Cgil del 2021
Il procedimento riguarda il filone principale relativo all’assalto alla Cgil avvenuto nel 2021. Con la decisione della prima sezione della Corte d’Appello di Roma viene quindi confermato, in secondo grado, l’impianto delle condanne emesse nel precedente giudizio.
L’assalto alla sede nazionale della Cgil di corso d’Italia, a Roma, avvenne il 9 ottobre 2021 durante una manifestazione contro il Green Pass che aveva radunato migliaia di persone in piazza del Popolo. Un gruppo di manifestanti si staccò dal corteo e raggiunse la sede del sindacato, dove vennero sfondati gli ingressi e alcuni partecipanti entrarono nei locali, provocando danni all’interno dell’edificio. Nel corso della giornata si verificarono anche scontri con le forze dell’ordine in diverse zone del centro della Capitale. Tra i protagonisti della mobilitazione figuravano esponenti di Forza Nuova, tra cui Roberto Fiore e Giuliano Castellino, poi arrestati nell’ambito delle indagini sull’assalto.
Ph: Sito web della CISL