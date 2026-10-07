Assalto alla Cgil, confermate in Appello le sette condanne

Roma, 7 ottobre 2026 – La prima sezione della Corte d’Appello di Roma ha confermato le sette condanne di primo grado nell’ambito del filone principale relativo all’ assalto alla Cgil del 2021 . I giudici hanno dunque ribadito le pene già inflitte in primo grado agli imputati coinvolti nel procedimento.

Tra le condanne confermate figura quella a Roberto Fiore , leader di Forza Nuova , per il quale resta la pena di 8 anni e 6 mesi di carcere . Confermata anche la condanna nei confronti di Giuliano Castellino , leader romano del movimento di estrema destra, a 8 anni e 7 mesi di carcere . La decisione della Corte d’Appello riguarda complessivamente sette condanne , tutte confermate rispetto al giudizio di primo grado.

L’assalto alla sede nazionale della Cgil di corso d’Italia, a Roma, avvenne il 9 ottobre 2021 durante una manifestazione contro il Green Pass che aveva radunato migliaia di persone in piazza del Popolo. Un gruppo di manifestanti si staccò dal corteo e raggiunse la sede del sindacato, dove vennero sfondati gli ingressi e alcuni partecipanti entrarono nei locali, provocando danni all’interno dell’edificio. Nel corso della giornata si verificarono anche scontri con le forze dell’ordine in diverse zone del centro della Capitale. Tra i protagonisti della mobilitazione figuravano esponenti di Forza Nuova, tra cui Roberto Fiore e Giuliano Castellino, poi arrestati nell’ambito delle indagini sull’assalto.