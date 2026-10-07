Assistenza psicologica primaria, in Aula nel Lazio la proposta di legge popolare

La Proposta di Legge n. 250 sull’istituzione del servizio di assistenza psicologica primaria è arrivata in Aula al Consiglio regionale del Lazio. L’illustrazione del testo di iniziativa popolare è stata affidata alla consigliera Sara Battisti durante la seduta ordinaria del 7 ottobre 2026, presieduta da Antonello Aurigemma.

Una rete territoriale per il supporto psicologico

La proposta, secondo quanto illustrato in Aula, punta a creare una rete pubblica e capillare di sostegno psicologico di base, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle cure e ridurre le disuguaglianze socio-economiche. Il percorso della legge è iniziato nel 2019 ed è stato sostenuto da realtà del Terzo settore, forze sociali, sindacati e associazioni giovanili.

Il testo prevede la presenza dello psicologo di cure primarie in ogni Asl e distretto sanitario, con un parametro di almeno un professionista ogni 15.000 abitanti. È inoltre indicata l’integrazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, Case della Comunità e Centri di Salute Mentale.

La rete dovrebbe contribuire a intercettare precocemente situazioni di disagio, comprese quelle legate a bullismo, cyberbullismo e violenza domestica. Tra gli obiettivi indicati figura anche la riduzione dei ricoveri ritenuti inappropriati nei Pronto Soccorso per disturbi lievi o transitori. La proposta prevede inoltre un coordinatore psicologo di distretto.

Il finanziamento e i prossimi passaggi

La dotazione finanziaria indicata dall’articolo 6 ammonta a 14 milioni di euro all’anno, a valere sulla Missione 13, dedicata alla tutela della salute. Nel corso della relazione, Battisti ha richiamato dati secondo cui nel Lazio oltre 1,5 milioni di cittadini convivrebbero con problematiche di salute mentale. È stato inoltre riferito un incremento del 25% dei casi di ansia e depressione nel periodo post-pandemico, con un impatto prevalente su giovani, donne e fasce vulnerabili.

Al termine dell’intervento, la consigliera ha chiesto un confronto condiviso sulla salute mentale, definita un diritto da garantire attraverso il servizio sanitario pubblico. Dopo l’annuncio della distribuzione del subemendamento D01, il presidente Aurigemma ha sospeso la seduta per convocare la Conferenza dei Capigruppo.