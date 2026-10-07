Banco Bpm, Crédit Agricole Italia punta alla fusione amichevole: escluso lo spezzatino

Crédit Agricole Italia punterebbe a una fusione amichevole con Banco Bpm , scongiurando così l’ipotesi dello spezzatino . Lo riferiscono ad Adnkronos fonti finanziarie, secondo cui non ci sarebbe una mossa congiunta tra Crédit Agricole e Unicredit per intervenire sull’istituto.

La Banque Verte , indicata come prima azionista di Banco Bpm, guarderebbe dunque alla fusione tra la controllata italiana del gruppo francese e l’istituto di Piazza Meda. La configurazione amichevole dell’operazione, spiegano le fonti, potrebbe favorire una situazione di non ostilità politica .

Secondo quanto riferito, la tradizione di Crédit Agricole sarebbe quella di muoversi con cautela, evitando contrasti con l’ambiente istituzionale e politico di riferimento. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione attribuita alle fonti finanziarie e non di un’operazione annunciata ufficialmente nel contenuto disponibile.