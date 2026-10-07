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Banco Bpm, Crédit Agricole Italia punta alla fusione amichevole: escluso lo spezzatino
Secondo fonti finanziarie, Crédit Agricole Italia punterebbe a una fusione amichevole con Banco Bpm, mentre Unicredit resterebbe attendista.
Crédit Agricole Italia punterebbe a una fusione amichevole con Banco Bpm, scongiurando così l’ipotesi dello spezzatino. Lo riferiscono ad Adnkronos fonti finanziarie, secondo cui non ci sarebbe una mossa congiunta tra Crédit Agricole e Unicredit per intervenire sull’istituto.
La strategia di Crédit Agricole
La Banque Verte, indicata come prima azionista di Banco Bpm, guarderebbe dunque alla fusione tra la controllata italiana del gruppo francese e l’istituto di Piazza Meda. La configurazione amichevole dell’operazione, spiegano le fonti, potrebbe favorire una situazione di non ostilità politica.
Secondo quanto riferito, la tradizione di Crédit Agricole sarebbe quella di muoversi con cautela, evitando contrasti con l’ambiente istituzionale e politico di riferimento. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione attribuita alle fonti finanziarie e non di un’operazione annunciata ufficialmente nel contenuto disponibile.
Lo scenario per Unicredit
L’ipotesi dello spezzatino era stata alimentata da indiscrezioni di stampa e, secondo la fonte, smentita dallo stesso istituto di Piazza Gae Aulenti. Lo scenario avrebbe previsto la divisione di Banco Bpm tra più soggetti: da una parte Crédit Agricole, interessata a una quota degli asset, dall’altra Unicredit, orientata verso la parte restante o verso specifiche attività.
Unicredit, sempre secondo le fonti citate, proseguirebbe per ora una strategia attendista ma vigile. L’attenzione sarebbe rivolta soprattutto alle filiali che potrebbero risultare eccedenti nell’eventuale riassetto, più che agli altri asset.
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