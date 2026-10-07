Carburanti, Meloni valuta le accise mobili e auspica il ripristino del price cap

Giorgia Meloni annuncia la disponibilità a intervenire sui carburanti con le accise mobili e auspica il ripristino del price cap. Il confronto con l’Ue sulla flessibilità di bilancio.

Giorgia Meloni ha detto che il governo è pronto a intervenire sui prezzi dei carburanti attraverso le accise mobili. La presidente del Consiglio ne ha parlato il 7 ottobre 2026, durante la conferenza stampa al termine del vertice Med9 a Spalato, auspicando anche il ripristino del price cap.

Accise mobili e risorse disponibili

Secondo Meloni, il meccanismo perfezionato dall’esecutivo consente di accantonare la maggiore Iva incassata quando aumenta il prezzo del carburante, per utilizzare poi quelle risorse nella riduzione delle accise. La premier ha spiegato che, al mese di settembre, sono disponibili circa 160 milioni per questo obiettivo.

Il governo sta valutando se impiegare subito la somma, mentre sono in vigore misure di contenimento, oppure conservarla come provvista per il momento in cui tali misure dovessero terminare. La decisione dipenderà anche dalla tenuta del cap: Meloni ha auspicato che possa essere pienamente ripristinato, rinviando la valutazione sull’impiego delle risorse agli sviluppi delle prossime ore.

Il confronto sulla flessibilità di bilancio

Nel corso della conferenza stampa, Meloni ha riferito di aver discusso con Ursula von der Leyen della lettera sulla flessibilità. Il tema, ha osservato, non riguarda soltanto l’Italia: anche la Grecia lo ha posto. Al centro del confronto c’è l’impatto della maggiore inflazione sui bilanci nazionali.

Meloni ha ricordato che i piani nazionali approvati dall’Europa tre anni fa consideravano un’inflazione programmata dell’1,8%, mentre oggi il livello è più elevato. Questo comporta, secondo la premier, costi automatici maggiori per la quasi totalità degli Stati membri.