Nel cuore della capitale il tributo della Polizia al patrono San Michele Arcangelo

Vertici della Questura e funzionari riuniti nella basilica romana per la ricorrenza liturgica del patrono, tra solennità e musica sacra.

Roma – Nella basilica di San Vitale si è svolta nei giorni scorsi la ricorrenza liturgica di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Il rito è stato officiato dal cappellano della Questura alla presenza dei massimi rappresentanti territoriali della forza pubblica e dei dirigenti dei commissariati capitolini, sotto l’occhio vigile dei Cavalieri Templari.

La ricorrenza liturgica nella basilica di San Vitale

La ricorrenza di San Michele Arcangelo ha richiamato i ranghi della Polizia di Stato nella cornice della basilica di San Vitale, a Roma. La cerimonia religiosa ha costituito il momento centrale delle celebrazioni per il patrono e protettore dell’istituzione, confermando un legame tradizionale che unisce l’attività sul territorio ai valori di presidio e tutela della collettività.

Il rito liturgico è stato officiato dal cappellano della Questura di Roma, monsignor Nicola Tagliente. Nel corso della funzione, la liturgia ha ripercorso il significato della figura dell’Arcangelo, riferimento costante per le donne e gli uomini impegnati ogni giorno nelle attività operative e di controllo dell’ordine pubblico.

I vertici della Questura e i funzionari dei commissariati

Alla celebrazione hanno preso parte le principali autorità cittadine della pubblica sicurezza. Tra i presenti alla solenne liturgia, il questore di Roma Roberto Massucci e il vice questore Andrea di Giannantonio, che hanno testimoniato la compattezza e la guida dell’istituzione nella capitale.

Accanto ai massimi responsabili della Questura, hanno partecipato al rito numerosi funzionari in rappresentanza dei vari commissariati distribuiti sul quadrante metropolitano romano. La presenza corale dei dirigenti delle articolazioni territoriali ha sottolineato il ruolo di coordinamento operativo che la Questura svolge quotidianamente a supporto dei quartieri capitolini.

L’accompagnamento musicale del rito solenne

Il rito ha visto una partecipazione corale scandita anche da un’esecuzione artistica e musicale curata per l’occasione. La santa messa è stata animata all’organo dal maestro Ciro Visco, del Teatro dell’Opera di Roma, che ha accompagnato le fasi salienti della liturgia sacra.

L’esecuzione organistica ha conferito solennità all’evento liturgico, arricchendo i passaggi centrali della funzione officiata nella storica sede di via Nazionale. La partecipazione del musicista ha siglato una collaborazione di rilievo culturale nel contesto di una solennità istituzionale sentita da tutto il personale.

Il presidio sul territorio e i dati chiave della cerimonia

La celebrazione di San Michele Arcangelo rappresenta un punto fermo nell’anno della pubblica sicurezza romana, consolidando il senso di appartenenza e la vicinanza della Polizia di Stato ai cittadini di Roma.

Occasione: Solennità di San Michele Arcangelo, protettore e patrono della Polizia di Stato

Luogo: Basilica di San Vitale, Roma

Celebrante: Monsignor Nicola Tagliente, cappellano della Questura di Roma

Autorità della Questura: Il questore Roberto Massucci e il vice questore Andrea di Giannantonio

Rappresentanze: Funzionari dei commissariati della capitale

Musica: Maestro Ciro Visco del Teatro dell’Opera di Roma (organo)