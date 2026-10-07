l'iniziativa
Difesa delle dune a Coccia di Morto, una bonifica a mano per salvare l’oasi dal degrado
Fiumicino, pulizia spiaggia di Coccia di Morto: regole e data dell’intervento. Vietati macchinari meccanici.
Fiumicino, 7 ottobre 2026– Il Comune di Fiumicino ha autorizzato un intervento straordinario di raccolta manuale dei rifiuti sulla spiaggia di Coccia di Morto, nella riserva naturale statale. Le operazioni, fissate per il 15 ottobre 2026, si svolgeranno sotto rigide prescrizioni di tutela ambientale senza l’ausilio di mezzi meccanici sulle dune.
Un’azione mirata di bonifica a impatto zero per restituire decoro a un tratto di costa prezioso e vulnerabile. L’amministrazione comunale di Fiumicino ha rilasciato il formale nulla osta per una giornata straordinaria di raccolta rifiuti sull’arenile di Coccia di Morto, programmata per il pomeriggio del 15 ottobre 2026. L’area individuata per le attività si estende nella fascia litoranea situata a nord della pineta, in prossimità della zona del radar, territorio classificato a tutti gli effetti come Zona 1 dell’Unità di Gestione XI della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.
L’iniziativa prende le mosse da una specifica istanza pervenuta al Servizio Igiene Urbana da parte dell’Hilton Icarus SpA (si tratta della società alberghiera proprietaria e gestrice delle strutture ricettive a marchio Hilton presenti nel polo aeroportuale e sul territorio), che ha avanzato la proposta di rimuovere a proprie spese i materiali di scarto accumulati sul litorale. Trattandosi di un’oasi protetta istituita con decreto ministeriale, gli uffici municipali competenti in materia di ambiente e riserva hanno verificato la piena conformità delle attività con le norme del Piano di Gestione dell’area costiera, accordando il via libera a patto che vengano rispettati vincoli stringenti a salvaguardia dell’ecosistema.
Tutela del cordone dunale e divieto di mezzi a motore
Il provvedimento dirigenziale fissa paletti categorici per prevenire qualunque alterazione geomorfologica dell’arenile. Le operazioni dovranno consistere unicamente nella rimozione a mano dei rifiuti abbandonati o restituiti dal mare, composti principalmente da imballaggi in plastica, frammenti di vetro e residui metallici. Per evitare lo sbriciolamento e l’erosione del cordone sabbioso, vige il divieto assoluto di transito per qualsiasi mezzo meccanico sopra le dune. I veicoli operativi potranno accedere esclusivamente al limite dell’area per il carico dei sacchi colmi di spazzatura radunati in precedenza, senza percorrere le superfici protette.
Al fine di minimizzare l’impatto del calpestio, l’atto stabilisce che soltanto un numero esiguo di operatori potrà salire simultaneamente sulle dune, utilizzando esclusivamente i sentieri naturali e i varchi già esistenti. Questa misura serve a preservare l’integrità radicale della vegetazione psammofila, essenza pioniera fondamentale per stabilizzare la sabbia e contrastare l’avanzamento dell’erosione marina ed eolica.
Rispetto della biodiversità e ciclo di smaltimento
Le prescrizioni dell’ente gestore tutelano anche la microfauna autoctona. Chi parteciperà alla raccolta non dovrà intaccare la sabbia per non recare disturbo agli invertebrati che vi trovano rifugio, preservando ogni reperto di natura biologica come conchiglie, rami, canne e accumuli di posidonia, elementi cruciali per la biomassa e la nutrizione dell’ambiente litoraneo.
I rifiuti raccolti manualmente saranno selezionati sul posto e avviati al corretto smaltimento secondo i protocolli indicati dal personale dell’Igiene Urbana del Comune. La bonifica punta a coniugare il ripristino del decoro con l’educazione alla cura del territorio, dimostrando come gli interventi di pulizia in aree protette debbano subordinarsi rigidamente agli equilibri ecologici della riserva.
Dati chiave del provvedimento
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Atto amministrativo: Determinazione dirigenziale n. 5006 del 06-10-2026
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Data e orario delle operazioni: 15 ottobre 2026, dalle ore 15.00
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Ubicazione: Spiaggia di Coccia di Morto, a nord della pineta (Riserva Statale del Litorale Romano, Zona 1, Unità di Gestione XI)
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Modalità d’intervento: Raccolta rifiuti esclusivamente manuale, senza mezzi a motore sulle dune e tutela integrale della vegetazione psammofila