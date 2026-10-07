Difesa delle dune a Coccia di Morto, una bonifica a mano per salvare l’oasi dal degrado

Un’azione mirata di bonifica a impatto zero per restituire decoro a un tratto di costa prezioso e vulnerabile. L’amministrazione comunale di Fiumicino ha rilasciato il formale nulla osta per una giornata straordinaria di raccolta rifiuti sull’arenile di Coccia di Morto, programmata per il pomeriggio del 15 ottobre 2026. L’area individuata per le attività si estende nella fascia litoranea situata a nord della pineta, in prossimità della zona del radar, territorio classificato a tutti gli effetti come Zona 1 dell’Unità di Gestione XI della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

L’iniziativa prende le mosse da una specifica istanza pervenuta al Servizio Igiene Urbana da parte dell’Hilton Icarus SpA (si tratta della società alberghiera proprietaria e gestrice delle strutture ricettive a marchio Hilton presenti nel polo aeroportuale e sul territorio), che ha avanzato la proposta di rimuovere a proprie spese i materiali di scarto accumulati sul litorale. Trattandosi di un’oasi protetta istituita con decreto ministeriale, gli uffici municipali competenti in materia di ambiente e riserva hanno verificato la piena conformità delle attività con le norme del Piano di Gestione dell’area costiera, accordando il via libera a patto che vengano rispettati vincoli stringenti a salvaguardia dell’ecosistema.