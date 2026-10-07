È morto Freddie Jackson, la voce R&B di ‘Rock Me Tonight’ aveva 69 anni

È morto a 69 anni Freddie Jackson, cantante statunitense tra le voci più apprezzate dell’R&B degli anni Ottanta, celebre per “Rock Me Tonight” e “You Are My Lady”.

Freddie Jackson è morto a 69 anni, tre giorni dopo aver compiuto gli anni. Il cantante statunitense, tra le voci più riconoscibili dell’R&B degli anni Ottanta, era diventato celebre con brani come “Rock Me Tonight” e “You Are My Lady”. La scomparsa è avvenuta lunedì 5 ottobre.

A comunicare la notizia è stata la famiglia, attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. Le cause della morte non sono state rese note. Nel 2024, tuttavia, Jackson aveva raccontato di aver ricevuto una diagnosi di malattia renale.

“Freddie era più di una voce leggendaria. Era una persona gentile e generosa”, ha scritto la famiglia, ricordando anche il suo affetto per i fan, i familiari, gli amici e la musica.

Una carriera tra R&B e gospel

Nato a New York il 2 ottobre 1957 con il nome di Frederick Anthony Jackson, era cresciuto ad Harlem e aveva iniziato a cantare gospel nella White Rock Baptist Church. Dopo le prime esperienze nei locali della scena musicale newyorkese, alla fine degli anni Settanta si era trasferito sulla West Coast, entrando come voce solista nei Mystic Merlin.

La svolta era arrivata nel 1985 con l’album d’esordio “Rock Me Tonight”, pubblicato da Capitol Records. La title track era rimasta per sei settimane al primo posto della classifica R&B di Billboard e aveva raggiunto il 18º posto della Hot 100. “You Are My Lady” aveva conquistato a sua volta la vetta della classifica R&B.

Il successo aveva portato a Jackson due candidature ai Grammy Awards, come miglior artista esordiente e per la miglior interpretazione vocale R&B. Il primo album e il successivo “Just Like the First Time”, pubblicato nel 1987, avevano ottenuto la certificazione di disco di platino.

Le collaborazioni e la televisione

Tra gli altri brani ricordati nella sua carriera figurano “Tasty Love”, “Love Me Down”, “Jam Tonight” e “Do Me Again”. Nel 1986 Jackson aveva raggiunto il primo posto della classifica R&B con “A Little Bit More”, duetto con Melba Moore.