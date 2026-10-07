Esplode il caso Latina Ambiente, maxi-diffida al Comune: la pretesa complessiva sfiora i 41 milioni

Al centro la TIA 2006-2009 e la transazione del 2023. Pd e PerLatina2032 chiedono di portare la vicenda in Consiglio e nelle commissioni Ambiente e Bilancio

Latina, 7 ottobre 2026 – Una richiesta economica che, tra quota capitale, interessi e somme prospettate a titolo risarcitorio, arriverebbe a sfiorare i 41 milioni di euro. Il caso Latina Ambiente torna a scuotere la politica cittadina dopo la diffida della Curatela del Fallimento, datata 29 settembre 2026, che riapre una partita nata molti anni fa e legata soprattutto alla gestione della TIA tra il 2006 e il 2009.

La cifra indicata come quota capitale è di 17.971.268,96 euro. Una pretesa della Curatela, dunque, e non un debito definitivamente accertato a carico del Comune. Ma l’entità della richiesta ha spinto le opposizioni a chiedere chiarimenti immediati all’amministrazione guidata dalla sindaca Matilde Celentano.

A intervenire sono da una parte i consiglieri del Partito Democratico Daniela Cepollaro, Valeria Campagna e Dario Majocchi, dall’altra Nazzareno Ranaldi, consigliere di PerLatina2032. Con accenti politici differenti, entrambi chiedono che la vicenda venga portata nelle sedi istituzionali e che siano messi a disposizione gli atti necessari per ricostruire la posizione economica del Comune.

La richiesta della Curatela e il nodo della TIA

Secondo la ricostruzione fornita dalle opposizioni, il cuore del contenzioso riguarda le partite della Tariffa di igiene ambientale relative agli anni 2006-2009 e i conguagli dei Piani economici finanziari.

Per il Pd la vicenda affonda le proprie radici nelle amministrazioni di centrodestra dell’epoca e, in particolare, negli anni in cui venne affidata a Latina Ambiente anche la riscossione della TIA. I consiglieri dem attribuiscono quindi a quella stagione una responsabilità politica nella formazione dei problemi contabili che ancora oggi producono conseguenze.

Ma Cepollaro, Campagna e Majocchi sottolineano anche che la vicenda ha attraversato l’attuale consiliatura e chiedono per questo alla sindaca di chiarire quali decisioni siano state assunte dal 2023 a oggi, quale sia la posizione formale degli uffici e quale strategia sia stata predisposta per tutelare il Comune.

“Uno scarto enorme, che da solo impone una spiegazione pubblica”, osservano i consiglieri riferendosi alla distanza tra la transazione da circa 6 milioni di euro approvata nel 2023 e la richiesta che oggi, secondo la Curatela, potrebbe arrivare complessivamente a quasi 41 milioni.

La transazione del 2023

Proprio la transazione sottoscritta nel dicembre 2023 rappresenta uno dei passaggi sui quali le opposizioni chiedono maggiori chiarimenti.

Ranaldi domanda perché quell’accordo, del valore di circa 6 milioni, non abbia ricompreso anche la partita TIA che oggi torna al centro della diffida. Il consigliere chiede inoltre di conoscere l’esito del tavolo tecnico avviato negli anni precedenti e successivamente riaperto, nonché le valutazioni degli uffici sulle somme effettivamente dovute.

Tra i punti sollevati c’è anche l’eventuale esistenza di crediti che il Comune ritiene di vantare nei confronti della procedura fallimentare e la questione della loro eventuale ammissione al passivo.

La richiesta, sottolinea Ranaldi, è quella di conoscere anche gli accantonamenti previsti nel fondo contenzioso, i pareri legali acquisiti e la strategia difensiva scelta dall’amministrazione.

Ranaldi chiede Commissione Ambiente e Bilancio

Il consigliere di PerLatina2032 ha chiesto la convocazione immediata di una Commissione congiunta Ambiente e Bilancio, con la partecipazione dei dirigenti dei servizi Ambiente, Finanziari e Tributi.

Secondo quanto riportato nella sua nota, la diffida concederebbe 15 giorni per individuare un responsabile del procedimento e 90 giorni per arrivare a una proposta transattiva, prima dell’eventuale ricorso alla Camera arbitrale dell’ANAC.

Per Ranaldi è quindi necessario che il Consiglio comunale venga messo nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi prima di assumere decisioni sulla gestione del contenzioso.

Il precedente della presidenza di ABC

Nel dibattito entra anche la precedente nomina di Lorenzo Palmerini alla presidenza di ABC. Ranaldi ricorda che Palmerini, già commissario liquidatore e poi curatore del fallimento di Latina Ambiente, era stato nominato presidente dell’azienda speciale che gestisce i rifiuti per il Comune.

Il consigliere richiama inoltre la delibera ANAC n. 157 del 16 aprile 2025, che ha riguardato un’ipotesi di inconferibilità dell’incarico di presidente di un’azienda speciale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 39/2013. L’Autorità ha ricondotto il caso alla disciplina sull’inconferibilità degli incarichi e alla tutela dell’imparzialità amministrativa.

Ranaldi chiede ora che venga chiarito quali atti siano stati adottati dopo quella decisione, quali comunicazioni siano state inviate e come sia stata valutata la posizione degli atti compiuti durante il periodo dell’incarico.

Il Pd: “La sindaca riferisca in Consiglio”

Sul piano politico, il Partito Democratico chiede direttamente alla sindaca Celentano di riferire in Consiglio comunale e di mettere a disposizione dei consiglieri tutta la documentazione relativa alla vicenda: dalla transazione del 2023 alle successive verifiche contabili, fino alla messa in mora della Curatela.

I consiglieri dem contestano inoltre il tentativo, a loro giudizio, di ricondurre l’intera responsabilità alle amministrazioni precedenti, sostenendo che l’attuale maggioranza abbia gestito negli ultimi tre anni una fase decisiva del rapporto con la Curatela.

Ranaldi usa invece una formula diversa e invita a evitare uno “scaricabarile”, sottolineando che la vicenda attraversa anni e maggioranze differenti e che la priorità, oggi, deve essere capire come il Comune intenda difendere i propri interessi.