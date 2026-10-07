Espropri per pubblica utilità, in VI Commissione l’esame della proposta di legge regionale

La VI Commissione del Consiglio regionale del Lazio ha avviato l’esame della PL 273/2026 sulle espropriazioni per pubblica utilità nelle materie di competenza regionale. La proposta, illustrata dall’assessore Manuela Rinaldi , è stata discussa durante la seduta del 6 ottobre 2026, nella Sala Di Carlo del Consiglio regionale.

Il testo è composto da 27 articoli suddivisi in sei Capi e punta a definire una disciplina regionale organica e aggiornata. La proposta intende armonizzare la normativa del Lazio con il Testo Unico statale sulle espropriazioni, il d.P.R. 327/2001, e adeguarla alle novità del Codice dei Contratti Pubblici, introdotte dal decreto legislativo 36/2023.