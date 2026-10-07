Espropri per pubblica utilità, in VI Commissione l’esame della proposta di legge regionale
La VI Commissione del Consiglio regionale del Lazio ha avviato l’esame della PL 273/2026 sulle espropriazioni per pubblica utilità e ha fissato al 12 ottobre il termine per indicare i partecipanti alle audizioni.
La VI Commissione del Consiglio regionale del Lazio ha avviato l’esame della PL 273/2026 sulle espropriazioni per pubblica utilità nelle materie di competenza regionale. La proposta, illustrata dall’assessore Manuela Rinaldi, è stata discussa durante la seduta del 6 ottobre 2026, nella Sala Di Carlo del Consiglio regionale.
Obiettivi della proposta di legge
Il testo è composto da 27 articoli suddivisi in sei Capi e punta a definire una disciplina regionale organica e aggiornata. La proposta intende armonizzare la normativa del Lazio con il Testo Unico statale sulle espropriazioni, il d.P.R. 327/2001, e adeguarla alle novità del Codice dei Contratti Pubblici, introdotte dal decreto legislativo 36/2023.
Tra gli interventi previsti figurano la semplificazione procedurale per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la definizione del ruolo di indirizzo della Regione e la disciplina delle Commissioni provinciali espropri. Questi organismi si occupano della determinazione delle indennità definitive e del Valore Agricolo Medio.
Durante la seduta, la dirigente Anna Ambrosio ha spiegato che il provvedimento nasce dall’esigenza di aggiornare una normativa statale risalente al 2001, anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza intervenuti nel tempo. Secondo la dirigente, la legge dovrebbe offrire uno strumento operativo non soltanto alla Regione, ma anche a Comuni e Province impegnati nella realizzazione di opere pubbliche.
Il presidente della Commissione, Cosmo Mitrano, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto e ha sottolineato l’importanza di procedure chiare e trasparenti, con l’obiettivo di prevenire il contenzioso con gli enti locali, in particolare sulle indennità espropriative e sul Valore Agricolo Medio.
Audizioni entro il 12 ottobre
Al termine della seduta è stato comunicato il termine per indicare i soggetti e gli enti da invitare alle successive audizioni sulla PL 273: le proposte dovranno essere presentate entro lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 12.
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Fonte originale: Consiglio Regionale del Lazio – Commissioni – VI Commissione – Lavori pubblici, infrastrutture, mobilit�, trasporti – Notizie – Al via in sesta commissione l'esame della proposta di legge sugli espropri per pubblica utilit�