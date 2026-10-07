Famiglia spagnola con sei figli e due gatti: tra spese e debiti servono fino a 7mila euro al mese

Una famiglia spagnola con sei figli e due gatti racconta le difficoltà economiche: tra spesa, affitto e utenze, le uscite mensili arrivano fino a 7mila euro. (

Una famiglia spagnola con sei figli e due gatti racconta le difficoltà nel sostenere le spese quotidiane. Per arrivare alla fine del mese, José e Rocio riferiscono di dover affrontare costi complessivi compresi tra 6mila e 7mila euro, finendo spesso in rosso.

La spesa settimanale è aumentata

Intervistata da “Andalucia 360”, la coppia ha spiegato che il supermercato rappresenta una delle voci più pesanti. Ogni settimana riempiono quasi tre carrelli e spendono in media tra 300 e 400 euro. La spesa mensile può così arrivare a 1.200 euro.

Per contenere i costi, la famiglia cerca offerte e buoni sconto, confrontando i prezzi tra diversi punti vendita. La donna ha raccontato di controllare ogni sera le applicazioni dei tre supermercati più grandi, annotando su un quaderno gli acquisti da fare in ciascun negozio. Due o tre anni fa, ha aggiunto, la spesa settimanale era di circa 150 euro.

Vestiti condivisi e pagamenti in rosso

Le difficoltà economiche incidono anche sull’abbigliamento. I figli, ha spiegato la madre, spesso si scambiano i vestiti perché non è possibile comprarne di nuovi. Alcuni hanno altezza e peso simili, rendendo più semplice condividere gli indumenti.