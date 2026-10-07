Fiumicino, palestre ancora da assegnare: “Cento ragazze senza corsi a Maccarese”

Di Genesio Pagliuca e Calicchio annunciano un’interrogazione e chiedono tempi certi

Fiumicino, 7 ottobre 2026 – Il caso delle palestre comunali di Fiumicino torna al centro dello scontro politico. A sollevare nuovamente la questione sono Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo del Pd, e il consigliere comunale Paolo Calicchio, che denunciano ritardi nell’assegnazione degli spazi alle associazioni sportive e annunciano un’interrogazione in Consiglio comunale. Se non arriveranno risposte, spiegano, sono pronti a chiedere anche una seduta straordinaria.

Al centro della nota c’è in particolare la situazione della ASD Varsity Gym, società che negli anni passati utilizzava la palestra di Maccarese. Secondo i due consiglieri, l’associazione non avrebbe ancora potuto riprendere i corsi e circa 100 bambine e ragazze sarebbero in attesa di tornare ad allenarsi.

Il caso della palestra di Maccarese

“Già a settembre avevamo denunciato l’assenza di risposte alle associazioni sportive e i ritardi nell’assegnazione delle palestre. E oggi il caso della Varsity Gym dimostra quanto questi ritardi stiano diventando un problema concreto”, affermano Di Genesio Pagliuca e Calicchio.

Secondo quanto riferito dai consiglieri, alcune famiglie avrebbero già scelto altre società sportive, mentre le insegnanti, non potendo riprendere l’attività, starebbero cercando altre opportunità lavorative.

La polemica riguarda anche l’esclusione dal nuovo bando delle palestre di Maccarese e Torrimpietra, strutture indicate dai consiglieri come interessate da lavori.

“Se una struttura viene lasciata fuori perché interessata da lavori, il Comune deve anche preoccuparsi di cosa accade alle associazioni che la utilizzavano. Non può semplicemente lasciare che affrontino da sole le conseguenze”, sostengono gli esponenti del Pd.

“La stagione sportiva non può aspettare”

A pesare, secondo l’opposizione, sono soprattutto i tempi. Di Genesio Pagliuca e Calicchio ricordano che il bando prevedeva l’utilizzo delle palestre a partire dal 15 settembre, mentre le assegnazioni non sarebbero ancora state definite.

“Sono tempi assurdi per chi deve programmare una stagione sportiva. Non si organizzano corsi, iscrizioni e personale senza sapere dove poter lavorare”, sottolineano.

I due consiglieri annunciano quindi la presentazione di un’interrogazione in Consiglio comunale per conoscere lo stato della procedura, i tempi previsti per le assegnazioni e quelli degli interventi sulla palestra di Maccarese.